Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului

China a declarat joi că va investiga achiziția de 2 miliarde de dolari a startupului de inteligență artificială Manus de către Meta – compania lui Mark Zuckerberg care deține Instragram sau Facebook – pentru a evalua conformitatea acesteia cu legile privind controlul exporturilor.

Meta a achiziționat luna trecută Manus, o companie cu sediul în Singapore, în timp ce gigantul tehnologic american încearcă să integreze automatizări avansate în produsele sale destinate consumatorilor și companiilor.

Termenii achiziției nu au fost dezvăluiți, însă Wall Street Journal a relatat că tranzacția s-a încheiat la o valoare de peste 2 miliarde de dolari, potrivit unor surse familiarizate cu achiziția.

Ministerul Comerțului din China a declarat că va efectua o evaluare și o investigație privind modul în care achiziția respectă legile și reglementările referitoare la controlul exporturilor, importul și exportul de tehnologie și investițiile în străinătate, potrivit unui comunicat tradus de Google.

„Guvernul chinez sprijină în mod constant întreprinderile în desfășurarea de operațiuni transnaționale reciproc avantajoase și în cooperarea tehnologică internațională, în conformitate cu legile și reglementările”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerțului, He Yadong, în cadrul unei conferințe de presă.

CNBC a contactat Meta și Manus pentru comentarii.

Manus a început ca un produs al startupului chinez Butterfly Effect, cunoscut și sub numele de Monica.Im, înainte de a se dezvolta într-o entitate separată, care s-a mutat în Singapore la începutul acestui an.

Startupul a fost salutat drept „următorul DeepSeek” după ce și-a lansat primul agent AI în martie, care poate ajuta la sarcini precum cercetarea de piață, programarea și analiza datelor.

Se pare că, în iulie, compania a concediat cea mai mare parte a personalului din Beijing, pe măsură ce viza extinderea globală. Manus a declarat că achiziția de către Meta va permite companiei să continue să opereze din Singapore. Startupul a precizat că avea 105 angajați în decembrie, în Singapore, Tokyo și San Francisco.

Manus a spus că a depășit 100 de milioane de dolari în venituri recurente anuale (ARR) în decembrie, la doar opt luni de la lansarea unui produs, ceea ce, potrivit companiei, o face cel mai rapid startup din lume care a atins acest prag pornind de la zero.

„Talentul excepțional al Manus se va alătura echipei Meta pentru a livra agenți cu scop general în produsele noastre pentru consumatori și companii, inclusiv în Meta AI”, a declarat Meta într-un comunicat din decembrie.

Achiziția vine după ce compania a obținut 75 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de fondul american de capital de risc Benchmark, în aprilie.

Investigația Chinei „subliniază faptul că țara consideră agenții AI avansați, modelele și proprietatea intelectuală aferentă drept active strategice”, a declarat pentru CNBC Nick Patience, responsabil pe AI la The Futurum Group.

AUTORUL RECOMANDĂ: