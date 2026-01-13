Prima pagină » Știri externe » Noile tarife impuse de Trump reprezintă o lovitură majoră pentru India și China. Cum vor fi afectați principalii parteneri comerciali ai Iranului

13 ian. 2026, 11:16, Știri externe
Președintele american Donald Trump a declarat, seara trecută, că țările care fac afaceri cu Teheranul se vor confrunta cu un tarife de 25%. Această măsură ar putea afecta parteneri comerciali ai Iranului precum India și China.

„Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru orice și toate afacerile desfășurate cu Statele Unite ale Americii”, precizează președintele Statelor Unite, într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social. Trump a adăugat că „acest ordin este final și definitiv”, fără a oferi informații suplimentare privind aplicarea concretă a deciziei.

Tariful lui Trump, lovitură majoră pentru India

Decizia președintelui american de a impune o taxă vamală de 25% națiunilor care fac afaceri cu Iranul ar putea da o lovitură majoră Indiei, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Iranului, scrie CNN.

Măsura ar putea însemna o taxă vamală de 75% pentru mărfurile din India, care se confruntă cu taxele americane deja existente.

În anul fiscal 2024-2025, exporturile Indiei către Iran s-au ridicat la 1,24 miliarde de dolari, în timp ce importurile sale au totalizat aproximativ 440 de milioane de dolari, potrivit ambasadei Indiei la Teheran.

Printre produsele indiene exportate către Iran se numără orezul și ceaiul basmati, potrivit Observatorului Complexității Economice (OEC). De asemenea, India importă din Iran fructe și produse petroliere, a declarat OEC.

„Anunțul lui Trump tensionează și mai mult relațiile dintre SUA și India. Anul trecut, Trump a dublat taxele vamale pentru mărfurile din India, acestea ajungând la 50%. Trump a încercat să pedepsească țara pentru cumpărarea de petrol rusesc.“, scrie CNN.

La un eveniment de luni, ambasadorul SUA în India, Sergio Gor, a declarat că „ambele părți continuă să se implice activ” în negocierile comerciale. „Niciun partener nu este mai important decât India”, a spus el.

De ce va fi China afectată

Noul anunț al președintelui Trump, pare să însemne că importul de mărfuri din China, un partener comercial important atât pentru Iran, cât și pentru SUA, va deveni semnificativ mai scump, mai relatează CNN. Noul tarif ar putea însemna o rată minimă de 45% pentru mărfurile din China, față de rata actuală de 20%.

Ministerul de Externe al Chinei a condamnat marți această măsură.

„Poziția Chinei cu privire la tarife este foarte clară: nu există câștigători într-un război tarifar, iar China își va apăra cu fermitate drepturile și interesele legitime”, a declarat purtătorul de cuvânt Mao Ning reporterilor.

Într-o postare pe X, un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Washington a transmis: „Poziția Chinei împotriva impunerii nediscriminatorii de tarife este consecventă și clară.

„Războaiele tarifare și cele comerciale nu au câștigători, iar constrângerea și presiunea nu pot rezolva problemele.”

În primele 11 luni ale anului 2025, China a exportat mărfuri în valoare de 6,2 miliarde de dolari către Iran și a importat mărfuri în valoare de 2,85 miliarde de dolari, potrivit datelor vamale chineze. Asta fără a lua în calcul achizițiile de petrol, pe care China nu le dezvăluie public. Analiștii estimează că Beijingul a reprezentat peste 90% din comerțul cu petrol al Iranului în ultimii ani, importat prin intermediari.

Războiul comercial dintre SUA și China de anul trecut a zguduit piețele globale. Trump a majorat atunci tarifele pentru mărfurile chinezești până la 145%. Rata actuală a tarifelor a fost stabilită după negocieri îndelungate.

