Cine sunt antreprenorii români incluși de prestigiosul Financial Times în topul campionilor europeni

29 oct. 2025, 16:35, Economic
Şase companii româneşti au fost incluse de Financial Times în topul „FT Ranking: Europe’s Long-term Growth Champions”, care reuneşte 300 de firme europene cu cea mai rapidă creştere a veniturilor în ultimii 10 ani. Clasamentul include companii care au reuşit o creştere anuală medie a veniturilor de peste 15% între 2014 şi 2024.

Celebra publicație Financial Times a inclus șase companii din România într-un top cu 300 de campioni europeni care au înregistrat cele mai mari creșteri în ultimul deceniu. Clasamentul include companiile care au reuşit o creştere anuală medie a veniturilor de peste 15% între 2014 şi 2024, în contextul provocărilor economice majore. Firmele românești selectate acoperă domenii diferite, de la imobiliare și energie, la IT și servicii. Cel mai sus s-a clasat compania One United Properties (locul 9), urmată de Simtel Team (20), Bento (133), AROBS Transilvania Software (203), Sphera Franchise Group (238) și Oscar Downstream (277).

Cine e compania românească din top 10

Cea mai bine poziţionată companie românească este One United Properties, un dezvoltator imobiliar care s-a extins puternic în segmentul rezidenţial şi office premium din Bucureşti. Compania a raportat o creștere a veniturilor de la 1,92 mil. euro în 2014 la 289,95 mil. euro în 2024, în timp ce numărul angajaților a urcat la 126. Deși clasamentul este dominat de companii din domeniul tehnologiei și al serviciilor digitale, compania românească a reușit să se remarce prin apartenența la un sector tradițional, cel de real estate.

Prezenţa celor șase companii în clasament plasează România alături de economii precum cele din Polonia, Cehia sau Portugalia, care au reuşit să exporte modele antreprenoriale solide, bazate pe inovaţie şi adaptabilitate. Țara cu cele mai multe firme în lista celor de la Financial Times este Italia cu 65 de companii, urmată de Marea Britanie cu 52 și Germania cu 47.

IT-ul și software-ul au cea mai mare prezență în clasament

Din cele 31 de categorii de firme, companiile care oferă servicii de IT și software reprezintă 18% din clasamentul din acest an. Pe locul următor, cu 8%, sunt companiile din domeniul construcțiilor și ingineriei, iar sectoarele tradiționale precum producția și energia reprezintă 5% din total. Deși companiile de IT și software acoperă cel mai mare procent din clasament, compania de pe primul loc în lista din acest an este Virta Global din Finlanda. Compania finlandeză, fondată în 2013, oferă servicii inteligente de încărcare pentru vehiculele electrice și integrarea acestora în sistemele energetice.

