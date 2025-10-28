Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre deficitul bugetar complet scăpat de sub control. În 2024, deficitul bugetar al României a fost cel mai mare din întreaga Uniune Europeană, de 9,3% din PIB. Comisarul European susține că e nevoie de măsuri curajoase pentru ca situația să fie corectată, iar premierul a anunțat că pregătește un nou pachet de măsuri fiscale în noiembrie.

Într-o serie de declarații la Palatul Victoria, Comisarul European al Economiei a pus sarea direct pe rană. Dombrovskis a reamntit despre deficitul bugetar uriaș al României și a îndemnat la luarea unor măsuri curajoase care să corecteze această situaţie şi care să reducă vulnerabilităţile României. „Anul trecut, deficitul României a ajuns la 9,6% din PIB, un nivel nesustenabil și cel mai mare din întreaga UE, de aceea e esențial să se ia măsuri curajoase care să corecteze această situație”

Guvernul Bolojan pregătește noi măsuri de austeritate

De asemnea, Dombrovskis a reamintit că Comisa Europeană va stabili până la sfârșitul lunii viitoare dacă România poate îndeplini cerințele priivind deficitul excesiv. Dacă evaluarea Comisiei Europene este una pozitivă, atunci România va evita suspendarea fondurilor europene. De cealaltă parte, premierul Bolojan a anunțat că pregătește un nou pachet de măsuri fiscale care va intra în vigoare în noiembrie. Guvernul și-a propus o țintă de deficit care se apropie de 6%, iar „noile măsuri și pregătirea bugetului vor fi determinante”.

Cei doi oficiali au discutat și despre evitarea suspendării fondurilor din PNRR. Comisarul European spune că România trebuie să se asigure că creșterea economică înregistrează performanțe solide. Totuși, Dombrovskis a asigurat că dincolo de PNRR, România va putea să conteze pe sprijinul Uniunii Europene prin fondurile de coeziune, prin instrumentul SAFE dedicat apărării și prin bugetul european pe termen lung.

Ca răspuns, Premierul Bolojan a reafirmat intersul ridicat al României de a accesa fondurile dedicate redresării și a spus că investițiile în infrastructură, în construcția de spitale și reabilitări de școli vor continua și sunt prioritare. „Am subliniat interesul sporit al României de a accesa în mod eficient fondurile adresate redresării. Avem la dispoziție până în august anul viitor, de cheltuit, aproximativ 10 miliarde de euro, care vor constitui baza investițiilor României în cursul anului viitor”, a spus Ilie Bolojan.