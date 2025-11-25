Prima pagină » Economic » Comisia Europeană suspendă procedura de deficit excesiv pentru România și nu mai propune suspendarea fondurilor europene

Comisia Europeană suspendă procedura de deficit excesiv pentru România și nu mai propune suspendarea fondurilor europene

25 nov. 2025, 18:54, Economic
Comisia Europeană suspendă procedura de deficit excesiv pentru România și nu mai propune suspendarea fondurilor europene

Comisia Europeană (CE) a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că nu va propune, în această etapă, suspendarea de fonduri UE destinate României, conform economedia.ro. De asemenea, procedura de deficit excesiv, deschisă încă din 2020 pentru încălcarea regulilor de deficit bugetar, va fi pusă în așteptare, având în vedere că România a luat măsuri adecvate în direcția restabilirii stabilității finanțelor publice.

România nu mai riscă momentan pierderea de fonduri europene din cauza deficitului mare. Comisia Europeană a decis să suspende temporar procedura de deficit excesiv pentru cele nouă state aflate în acest proces: Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia. Măsura luată de CE, „held in abeyance” înseamnă că nu vor fi făcuți pași procedurali noi în acest moment, însă procedura rămâne oficial deschisă, întrucât deficitele nu au fost încă reduse sub pragul de 3% din PIB într-un mod durabil.

Țara noastră rămâne totuși sub recomandarea Consiliului Uniunii Europene și are obligația să comunice ajustările fiscale stabilite în calendarul agreat. Comisia va reanaliza situația în primăvara anului viitor, când vor fi disponibile datele finale privind execuțiile bugetare pe 2025. Abia atunci se va lua decizia dacă vor fi necesare măsuri noi sau dacă procedura poate avansa spre închidere. România are încă un deficit ridicat, așteptat să fie de 8,4% din PIB la finalul anului, însă Guvernul Bolojan a adoptat o serie de pachete fiscale pentru corecție, ceea ce a dat încredere autorităților europene.

Ministrul Finanțelor: Evaluarea de azi validează efortul intens de consolidare fiscală

Ministrul Alexandru Nazare a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj după ce Comisia Europeană a confirmat că România a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene. Oficialul spune că veștile venite de la Bruxelles „confirmă fără echivoc că România face pași reali și credibili în direcția unei fiscalități sustenabile”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale

Cum vede Bolojan efectele primelor două pachete de măsuri fiscale și creșterea impozitelor. „Era un angajament al României”

Citește și

TEHNOLOGIE Tim Cook încă nu este pregătit să se pensioneze, dar sunt patru concurenți care i-ar putea vâna poziția de director al Apple
18:48
Tim Cook încă nu este pregătit să se pensioneze, dar sunt patru concurenți care i-ar putea vâna poziția de director al Apple
ECONOMIE Măsurile Guvernului Bolojan au eșuat. Majorarea taxelor și a TVA-ului au adus mai puțini bani la bugetul de stat pentru că a scăzut consumul
13:25
Măsurile Guvernului Bolojan au eșuat. Majorarea taxelor și a TVA-ului au adus mai puțini bani la bugetul de stat pentru că a scăzut consumul
ECONOMIE BNR: Depozitele populației au crescut în luna octombrie față de luna anterioară
12:00
BNR: Depozitele populației au crescut în luna octombrie față de luna anterioară
ECONOMIE Expert în energie. România are cel mai mare preț la energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare
11:54
Expert în energie. România are cel mai mare preț la energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare
ECONOMIE Sistemul public de pensii se apropie de prăpastie. „Decrețeii” încep să se pensioneze. Economistul Cristi Păun avertizează: „Colapsul deja este evident”
05:00
Sistemul public de pensii se apropie de prăpastie. „Decrețeii” încep să se pensioneze. Economistul Cristi Păun avertizează: „Colapsul deja este evident”
FINANCIAR Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas
20:02, 24 Nov 2025
Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
VIDEO Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
23:19
Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
ACTUALITATE Daniel Băluță: „La alegerile locale alegem MANAGERI, administratori ai orașului”
23:00
Daniel Băluță: „La alegerile locale alegem MANAGERI, administratori ai orașului”
SĂNĂTATE Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
22:56
Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
EXCLUSIV Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
22:56
Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
VIDEO Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”
22:30
Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”
ACTUALITATE Anunțul ministrului ungar de Externe despre interesul Ungariei de a importa gaze din Neptun Deep. Interesul MOL pentru Lukoil
22:29
Anunțul ministrului ungar de Externe despre interesul Ungariei de a importa gaze din Neptun Deep. Interesul MOL pentru Lukoil