Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro

Complexul Energetic Oltenia (CEO) pregătește încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru cei șapte membri ai Consiliului de Supraveghere și cei trei membri ai Directoratului. Contractul are o valoare estimată de 1,12 milioane de lei, fără TVA, și o durată de un an, transmite gorjeanul.ro.

Potrivit documentației de achiziție, polița va acoperi prejudiciile patrimoniale pe care persoanele asigurate le-ar putea provoca societății sau unor terți, precum angajați, parteneri de afaceri ori autorități, în urma unor acte sau fapte culpabile săvârșite în exercitarea atribuțiilor manageriale.

Asigurarea va include cheltuielile de apărare, inclusiv onorariile avocaților, în cazul unor cereri de despăgubire, precum și anumite cheltuieli de judecată stabilite prin hotărâri definitive.

Contractul, intitulat „Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA”, va fi atribuit prin procedură simplificată. Operatorii economici interesați pot depune oferte până la 19 octombrie 2026, ora 15:00.

Ce riscuri acoperă asigurarea

Conform documentației, polița va fi încheiată pentru fiecare funcție în parte, nu pentru fiecare persoană nominalizată.

Acoperirea va viza atât răspunderea civilă a membrilor conducerii, cât și situațiile în care compania suportă, în condițiile legii, pierderile produse de persoanele asigurate.

De asemenea, sunt prevăzute acoperiri pentru cereri de despăgubire legate de practicile privind angajații, precum și pentru anumite cheltuieli de apărare în situații care implică poluarea, costuri urgente, măsuri de limitare a pierderilor și refacerea imaginii.

Limita de despăgubire: 20 de milioane de euro

Limita totală de răspundere a asigurătorului este stabilită la 20 de milioane de euro pentru toate persoanele asigurate, potrivit cerințelor din documentația de achiziție.

Polița va avea și acoperire retroactivă pentru faptele culpabile săvârșite începând cu 17 august 2023, dată asociată începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, conform caietului de sarcini.

Documentația prevede, totodată, o perioadă de trei ani pentru descoperirea daunelor după încetarea mandatelor, fără plata unei prime suplimentare.

Contractul va avea o durată de un an și urmează să fie încheiat după finalizarea procedurii de achiziție publică.

Sursa foto: gorjeanul.ro