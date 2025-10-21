Prima pagină » Economic » Cum fac față antreprenorii români avalanșei de taxe. Cum se descurcă pentru a merge înainte cu afacerile

21 oct. 2025, 15:59, Economic
Companiile din România trec printr-o perioadă plină de schimbări, atât din punct de vedere fiscal, cât și operațional. Antreprenorii sunt nevoiți să crească eficiența, să-și îmbunătățească experiențele cu clienții, să se digitalizeze și să integreze datele în timp real. Pentru antreprenorii companiilor mici și medii, noile schimbări vin însoțite de o realitate diferită la care trebuie să se adapteze că să existe în continuare pe piață.  

Antreprenorii încearcă să-și crească afacerilie cu aceleași resurse pentru a putea face față creșterilor de taxe. Tot mai mulți oameni de business iau în seamnă datele financiare și vor contabili și experți care să îi ajute să înțeleagă cifrele mai ușor și corect. Nevoia de acuratețe pentru datele financiare vine din faptul că tot mai multe firme mici și mijlocii au avut parte de controale din partea autorităților.

Antreprenorii vor diversificare, nu majorare de salarii

Majoritatea antreprenorilor încearcă să-și diversifice activitatea ca să atragă clienți noi. În cel mai recent raport al Trused Advisor, 36% dintre antreprenori cred că investițiile în marketing sunt prioritare ca să-și poată crește produsele și serviciile.  Pentru cele mai multe dintre companii, creșterea salariilor angajaților rămâne în plan secund. Majoritatea firmelor aleg să investească în automatizare pentru a-și multiplica câștigurile. Deși presiunea creșterii taxelor îi afectează și pe angajați, nu doar pe companii, antreprenorii aleg să investească masiv în procesul de digitalizare și de optimizare a businessurilor, nu în salarii.

O altă metodă prin care antreprenorii vor să facă față creșterii de taxe este meținerea resurselor financiare. Conform aceluiași raport, pentru 19% dintre antreprenori cash-flow-ul devine o prioritate, în timp ce pentru 13% dintre ei este mai importantă creșterea profitului net. Pe scurt, antreprenorii caută stabilitate financiară pentru companiile lor și un control mai bun asupra banilor. Astfel, companiile din România încearcă să se adapteze noilor schimbări legislative, a inflației și a rezultatelor din ce în ce mai slabe.

