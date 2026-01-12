Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face față perioadelor cu temperaturi scăzute și susține că țara nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Molodva și Ucrainei. Ivan a transmis că „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE” și a subliniat că depozitele țării sunt piline.

Bogdan Ivan a infirmat speculațiile care au apărut în ultima perioadă, conform cărora țara noastră nu are suficientă energie și gaze, pentru că trebuie să ajute Republica Moldova și Ucraina. Ministrul Energiei a transmis că România și-a umplut depozitele de gaze și s-a asigurat că, indiferent de condițiile meteorologice, va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub presiunile Rusiei sau a altor state. De asemenea, oficialul a spus că suntem singura țară care a avut „100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”.

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi. Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană.”

Ministrul Energiei a precizat că au existat întâlniri în care a cerut operatorilor economici din distrbuția de gaze naturale „să facă achiziții încă din vară, când sunt prețuri foarte mici”. În acest fel, autoritățile s-au asigurat că stocarea rezervelor de gaz a fost făcută din timp pentru a nu exista nicio presiune în privința consumului intern „indferent de condițiile din această iarnă”. De asemenea, oficialul a precizat că România se coportă ca un potențial jucător regional și a spus că țara noastră nu mai importă gaz din Rusia din 2023.

„Noi nu mai importăm gaz din Federaţia Rusă din 2023, aşa că suntem în afara acestui şantaj energetic pe care ei l-au făcut faţă de noi. În acelaşi timp, România se comportă astăzi ca un potenţial jucător regional pentru că pe de o parte importăm, revindem către Republica Moldova, tranzităm şi gaze către Ucraina, acest lucru într-o formă în are noi producem venituri. Nu degrevăm România de această resursă importantă, ci, din contră, folosim gazul natural al altor state pentru a ajuta şi pe vecinii noştri, făcând profituri prin companiile româneşti”, a transmis Bogdan Ivan.

