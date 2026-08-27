Péter Magyar a anunțat miercuri seară, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că centrala nucleară Paks din Ungaria funcționează la capacitate maximă în urma intervențiilor de urgență pentru a contracara debitele scăzute ale Dunării. În contrast, acesta a evidențiat oprirea completă a centralei Cernavodă din România, care nu funcționează de două săptămâni.

„Centrala nucleară Paks a atins acum capacitatea maximă. Toate cele patru reactoare și toate cele 8 turbine funcționează impecabil. Aș dori să le mulțumesc tuturor experților în energie și hidrologie pentru munca depusă în ultimele săptămâni! Construcția pragului de fund al centralei Paks avansează, de asemenea, mai repede decât era planificat. Între timp, centrala nucleară românească, citată anterior ca exemplu de experți autoproclamați, nu funcționează de două săptămâni…”, a scris Magyar pe Facebook.

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La începutul lunii august, din cauza secetei și nivelului critic scăzut al Dunării, care reprezintă principala sursă de apă pentru răcirea reactoarelor, centrala a fost nevoită să își reducă activitatea până la aproape 10%. Pentru a gestiona această situație, autoritățile din Ungaria au intervenit de urgență prin construirea unui prag de fund în albia Dunării. Peste 6.000 de tone de piatră au fost descărcate cu ajutorul barjelor, ceea ce a dus la ridicarea artificială a nivelului apei în zona de captare cu 15-20 de cm.

De miercuri, toate cele patru reactoare ale centralei de la Paks au început să funcționeze la turație maximă și vor produce aproximativ 2.000 de MW, adică 40% din necesarul de energie al țării.

În schimb, România a oprit în totalitate centrala nucleară de la Cernavodă pe 13 august. În jurul orei 11:00, autoritățile au deconectat complet de la rețea Reactorul 2, după ce Reactorul 1 fusese deja oprit controlat la sfârșitul lunii iulie din aceleași considerente. În aceste condiții, România înregistrează un deficit major de producție internă pe timp de seară, fiind dependentă de importuri masive în contextul în care producția nucleară este zero.

Dacă pe timp de zi producția de energie din sursă fotovoltaică este principala sursă de energie din sistemul național energetic, pe timp de seară, sursele predominante provin din centralele hidroenergetice, surse eoliene și hidrocarburi.