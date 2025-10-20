Prima pagină » Economic » După ce guvernul lui a băgat economia în corzi, Nicușor Dan vine cu „soluția”, dar din 2026. Multe vorbe, nicio acțiune concretă

După ce guvernul lui a băgat economia în corzi, Nicușor Dan vine cu „soluția", dar din 2026. Multe vorbe, nicio acțiune concretă

20 oct. 2025, 20:29, Economic
După ce a guvernul Bolojan, girat de Nicușor Dan a băgat economia în groapă, președintele vine cu soluții pentru salvarea economiei. Pentru cei mai mulți dintre cetățenii României, democrația nu mai funcționează în beneficiul lor, ci în ciuda lor. Președintele crede că problema principală a României este evaziunea fiscală, asta după ce Guvernul Bolojan a adus economia într-un punct critic.

Concret, Guvernul a crescut o serie de taxe, în frunte cu TVA-ul, care, așa cum confirmă și cifrele, au lovit direct în consum. Or, lovind direct în consum, automat lovești economia pentru că cea mai mare parte din PIB este generată de consum. De asemenea, același Guvern a scăzut investițiile publice, așa cum arată datele oficiale. În consecință, Guvernul a lovit direct în cele două motoare de creștere a economiei.

Președintele Nicușor Dan crede că economia este a doua cea mai importantă situație de rezolvat din România. Oficialul spune că România trebuie să-și dezvolte o nouă viziune economică, să vadă unde e competitivă și trebuie să vadă care e potențialul ei real de dezvoltare. Președintele crede că soluția pentru relansarea economică a țării o constituie tehnica superioară pe care o avem față de alții, IT-ul și industria chimică, extractivă și cea militară.

„Deci trebuie să vadă care e potențialul real de dezvoltare – și avem câteva, formația noastră care vine de zeci de ani, tehnică, superioară față de ce e în jur – și aici trebuie să dezvoltăm – IT – avem o tradiția de industrie extractivă, chimică, militară. În context, putem să le folosim.”, a explicat Nicușor Dan pentru Antena 1.

Președintele spune că avem nevoie de cifre și obiective pe „domeniul ăsta economic”

Un alt potențial mod prin care economia poate fi relansată este gazul de la Marea Neagră. Președintele spune că avem nevoie de strategii sectoriale și crede că e necesar să învățăm cum să ne folosim inteligent de acest potențial. Pe de altă parte, Nicușor Dan mai spune și că România are nevoie de obiective clare și de cifre concrete, să exite previziuni pe o perioadă de 10-15 ani pentru PIB, în loc de subvențiile „fără coerență”.

„Trebuie să vedem cum facem ca economia să crească, ca diplomația să ajute firmele noastre să exporte. Ce am spus eu sunt niște idei, trebuie să avem niște cifre și obiective.”

