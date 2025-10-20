Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat într-o postare pe pagina peronală de Facebook că Polonia a atins un nou record al producției industriale. Creșterea din septembrie este de +7,4% și reprezintă cel mai înalt nivel din istoria țării.

Ponderea industriei în PIB-ul Poloniei a scăzut la 22% în 2024. Acest lucru arată o reducere ușoară a importanței sectorului industiral în economia poloneză din ultimii ani, dar creșterea din septembire duce producția industrială la cel mai înalt nivel din istoria țării. În paralel, în România, ponderea industriei în PIB a fost de -16% în primul semestru din 2025, de-a lungul anilor ponderea a scăzut, în timp ce serviciile au crescut. În prezent, Polonia pune preț pe industrie și atinge cifre record, în timp ce România își îngroapă încet industria.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Polonia descoperă la graniță tuneluri spre Belarus

Polonia cere Germaniei să ÎNCETEZE urmărirea penală pentru atacul asupra Nord Stream. Care este motivul