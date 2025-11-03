Prima pagină » Economic » După scăderile monedei naționale, Isărescu sare în apărarea leului. Rezerva de valută a BNR crescut cu 330 milioane de euro

03 nov. 2025, 16:35, Economic
După scăderile monedei naționale, Isărescu sare în apărarea leului. Rezerva de valută a BNR crescut cu 330 milioane de euro

După ce moneda naționlă s-a depreciat în fața euro astăzi, BNR a anunțat că rezervele valutare ale instituției au crescut cu 330 de milioane de euro la finalul lunii octombrie. Rezervele valutare au crescut cu 0,5%, de la 65.015 mil. euro la sfârșitul lunii septembrie, la 65,347 mil. euro la sfârșitul lunii octombrie.   

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au crescut în ultima lună cu 330 mil. euro, conform datelor publicate astăzi de BNR. Potrivit comunicatului oficial al instituției, în cursul lunii au avut loc intrări de 5,516 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare netă de aproximativ 3.000 milioane euro) etc.

În paralel, de la BNR au ieşit aproximativ 5,18 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR,  plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (din care scadenţă euroobligaţiuni în sumă de aproximativ 2,1 mld. euro); plăţi din contul Comisiei Europene şi altele. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 11,538 miliarde euro. De asemenea, rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 octombrie 2025 au fost de 76,885 miliarde euro, față de 75,786 miliarde euro la 30 septembrie 2025.

