26 nov. 2025, 22:25, Economic
Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul

26 nov. 2025, 22:25, Economic

Compania Hidroelectrica a anunțat, oficial, că recrutarea directorului general (CEO) și a directorului financiar (CFO) nu s-a finalizat cu succes, conform informațiilor obținute de Mediafax. Gândul a dezvăluit, în urmă cu două săptămâni, că firma care se ocupă de recrutarea șefilor Hidro este un client vechi al contractelor cu statul. Miercuri, consiliul de administrație al Hidro a respins candidații selectați de compania de recrutare.

Firma în cauză are zeci de contracte cu statul, majoritatea pe consultanță sau resurse umane. ARC Consulting, deținută de Elena și Radu Căprar, a derulat procesul de recrutare pentru funcțiile de CEO și CFO, cele mai importante roluri executive ale celui mai mare producător de energie din România.

Soarta Hidroelectrica este a fost lăsată, astfel, la mâna unei companii care a recrutat personal pentru Primăria Mediaș, Reghin sau Societatea Salina Turda, așa cum arată datele oficiale ale Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Nu este clar dacă, odată procesul de recrutare reluat, aceeași firmă se va ocupa de procedură.

Compania, cel mai mare producător de energie local,  aduce 27% din curentul electric produs în România cu cele 188 de hidrocentrale amplasate pe apele țării. Mai mult, Hidro, prin divizia de furnizare de energie electrică, are o cotă de piață de 15%, conform celui mai recent raport al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Atribuire directă pentru recrutarea șefilor Hidroelectrica

Contractul pentru derularea recrutării șefilor Hidroelectrica a fost atribuit direct companiei ARC Consulting din Cluj-Napoca. Suma nu este mare: 29.000 de lei, adică circa 5.800 de euro, dar implicațiile sunt mai departe de bani. Conform informațiilor Gândul, în finală, selectați de recrutor, au rămas doar cei doi favoriți amintiți, deși au participat și alți manageri cu experiență în spate, inclusiv fostul CEO Bogdan Badea.

Recrutarea ar fi trebuit să se realizeze printr-un operator independent, conform cerințelor europene. De altfel, România riscă să piardă 300 mil. euro tocmai din cauza numirilor politice la nivelul companiilor de stat, așa cum a scris Economedia, în exclusivitate. Este vorba de o reformă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind guvernanța corporativă a companiilor de stat.

Or, în loc de o companie consacrată în domeniul head-hunting de gulere albe, Hidro a atribuit contractul direct către compania clujeană.

Sursa: Termene.ro.

Datele Termene.ro arată că firma de recrutare are zeci de contracte de achiziții directe cu mai multe entități ale statului, de la companii precum Hidroelectrica, CE Oltenia, Primăria Reghin sau Mediaș. Deși firma are o vechime de 23 de ani, achizițiile publice au explodat începând cu 2016.

Obiectul contractului în cauză este „servicii selecție membri directorat prestate de un expert independent, specializat și autorizat”.

De altfel, ARC Consulting a mai avut contracte, de-a lungul vremii, inclusiv cu AMEPIP, super agenția care controlează companiile de stat din România.

