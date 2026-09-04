Frații „Dedeman” construiesc un mall înalt de 160 de metri în Cluj-Napoca. La ce sumă se ridică investiția

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, semnează o nouă tranzacție imobiliară prin intermediul diviziei de investiții Pavăl Holding, notează Profit.ro. Proiectul presupune ridicarea unui complex înalt de până la 160 de metri. Tranzacția a costat peste 120 de milioane de euro.

Cei doi antreprenori au achiziționat integral firma de dezvoltări imobiliare CNE Retail. Anterior, firma era deținută de Pavăl Holding alături de Landis Constructions, deținută indirect de antreprenorul clujean Dorin Bob.

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Zonă de agrement, birouri, mall și hotel într-un singur complex

Proiectul imobiliar prevede ridicarea unei clădiri de apartamente, în regim hotelier, înaltă de până la 160 de metri, cu 33 etaje, plus un mall și centru de divertisment. Planul este de amenajare a unor spații pentru petrecerea timpului liber, denumite Entertainment Mall, pe fosta platformă Cora.

Piesa centrală a proiectului, „entertainment mall”, este un concept prezentat de proiectanți drept principalul motor al investiției. Complexul ar urma să includă funcțiuni comerciale, servicii, activități culturale și sportive, spații de agrement și petrecere a timpului liber, atât în interior, cât și în exterior.

Noul Plan Urbanistic Zonal depus la Primăria Cluj-Napoca propune un ansamblu mixt cu mall, hotel și o clădire de birouri și apart-hotel, situate la intrarea în municipiu dinspre Florești.

Pentru complexul The Office din Cluj-Napoca au achitat peste 120 de milioane de euro.

Proiectul va fi ridicat în zona actualului hipermarket Carrefour

Pavăl Holding, vehiculul de investiții controlat de frații Pavăl, a cumpărat, în 2024, dreptul de utilizare a acestui teren de la antrepenorul imobiliar local Dorin Bob.

Acum, pe acest amplasament este pregătită o dezvoltare care acoperă o suprafață totală de peste 76.000 de metri pătrați și pune accent pe spații dedicate petrecerii timpului liber. Proiectul imobiliar va fi ridicat în zona fostului hipermarket Cora, actual Carrefour.

După ce au făcut din Dedeman cea mai mare companie antreprenorială din țară, frații Pavăl au început să își diversifice investițiile. Recent au semnat inclusiv pentru preluarea magazinelor Carrefour în România.

Au încheiat cea mai mare tranzacție a anului 2022 și cea mai mare tranzacție imobiliară realizată vreodată în România prin achiziția portofoliului de birouri al CA Immo, contra unei sume de 377 de milioane de euro.