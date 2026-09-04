Prima pagină » Economic » Frații „Dedeman” construiesc un mall înalt de 160 de metri în Cluj-Napoca. La ce sumă se ridică investiția

Frații „Dedeman” construiesc un mall înalt de 160 de metri în Cluj-Napoca. La ce sumă se ridică investiția

Ruxandra Radulescu
Frații
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, semnează o nouă tranzacție imobiliară prin intermediul diviziei de investiții Pavăl Holding, notează Profit.ro. Proiectul presupune ridicarea unui complex înalt de până la 160 de metri. Tranzacția a costat peste 120 de milioane de euro.

Cei doi antreprenori au achiziționat integral firma de dezvoltări imobiliare CNE Retail. Anterior, firma era deținută de Pavăl Holding alături de Landis Constructions, deținută indirect de antreprenorul clujean Dorin Bob.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Zonă de agrement, birouri, mall și hotel într-un singur complex

Proiectul imobiliar prevede ridicarea unei clădiri de apartamente, în regim hotelier, înaltă de până la 160 de metri, cu 33 etaje, plus un mall și centru de divertisment. Planul este de amenajare a unor spații pentru petrecerea timpului liber, denumite Entertainment Mall, pe fosta platformă Cora.

Piesa centrală a proiectului, „entertainment mall”, este un concept prezentat de proiectanți drept principalul motor al investiției. Complexul ar urma să includă funcțiuni comerciale, servicii, activități culturale și sportive, spații de agrement și petrecere a timpului liber, atât în interior, cât și în exterior.

Noul Plan Urbanistic Zonal depus la Primăria Cluj-Napoca propune un ansamblu mixt cu mall, hotel și o clădire de birouri și apart-hotel, situate la intrarea în municipiu dinspre Florești.

Pentru complexul The Office din Cluj-Napoca au achitat peste 120 de milioane de euro.

Proiectul va fi ridicat în zona actualului hipermarket Carrefour

Pavăl Holding, vehiculul de investiții controlat de frații Pavăl, a cumpărat, în 2024, dreptul de utilizare a acestui teren de la antrepenorul imobiliar local Dorin Bob.

Acum, pe acest amplasament este pregătită o dezvoltare care acoperă o suprafață totală de peste 76.000 de metri pătrați și pune accent pe spații dedicate petrecerii timpului liber. Proiectul imobiliar va fi ridicat în zona fostului hipermarket Cora, actual Carrefour.

După ce au făcut din Dedeman cea mai mare companie antreprenorială din țară, frații Pavăl au început să își diversifice investițiile. Recent au semnat inclusiv pentru preluarea magazinelor Carrefour în România.

Au încheiat cea mai mare tranzacție a anului 2022 și cea mai mare tranzacție imobiliară realizată vreodată în România prin achiziția portofoliului de birouri al CA Immo, contra unei sume de 377 de milioane de euro.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AGRICULTURĂ Franța anunță un ajutor de un miliard € pentru fermierii afectați de secetă. Sindicatele acuză: „Este o sumă insuficientă, pierderile sunt uriașe”
23:25
Franța anunță un ajutor de un miliard € pentru fermierii afectați de secetă. Sindicatele acuză: „Este o sumă insuficientă, pierderile sunt uriașe”
TURISM Aproape 7,5 milioane de turiști au ajuns în România în primele șapte luni din 2026. Germania, Italia și SUA sunt principalele piețe externe
12:24
Aproape 7,5 milioane de turiști au ajuns în România în primele șapte luni din 2026. Germania, Italia și SUA sunt principalele piețe externe
PREMIERĂ Prima cursă directă Beijing – București a aterizat pe Otopeni, azi dimineață. Cum a fost întâmpinată
11:24
Prima cursă directă Beijing – București a aterizat pe Otopeni, azi dimineață. Cum a fost întâmpinată
EXCLUSIV Rezervoare de 31.500 de tone și nave de până la 60.000 de tone. Cum arată terminalul petrolier privat de la Marea Neagră: „Putem să fim poarta de intrare pentru Estul Europei”
07:48
Rezervoare de 31.500 de tone și nave de până la 60.000 de tone. Cum arată terminalul petrolier privat de la Marea Neagră: „Putem să fim poarta de intrare pentru Estul Europei”
FLASH NEWS Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
07:25
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
EXCLUSIV Cititorii Gândul cer viitorului Guvern scăderea taxelor. Ce spun despre creșterea pensiilor și despre reducerea deficitului bugetar. Toate rezultatele celui mai recent sondaj al ziarului
07:02
Cititorii Gândul cer viitorului Guvern scăderea taxelor. Ce spun despre creșterea pensiilor și despre reducerea deficitului bugetar. Toate rezultatele celui mai recent sondaj al ziarului
Mediafax
Manda: românii au mai puțini bani, PNL și USR numără voturi!
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Adevarul
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Click
A pierdut patru sarcini, apoi a mers la o mănăstire unde „se cumpără dorințe”! Ce a urmat pentru o fostă concurentă de la „MasterChef”
Digi24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Cancan.ro
Un ieșean a cumpărat 318 grame de brânză de vacă din Carrefour. Ajuns acasă, a rămas fără cuvinte: Ce era în caserolă, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut de cercetători: sistemul GPS, perturbat cu până la 10 metri
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
TENSIUNI Berlinul solicită măsuri drastice privind vizele Schengen după ce un suspect din Belarus a încercat să atace aeroportul Leipzig
23:18
Berlinul solicită măsuri drastice privind vizele Schengen după ce un suspect din Belarus a încercat să atace aeroportul Leipzig
RĂZBOI Trump amenință cu atacuri asupra sitului nuclear de pe Muntele Târnăcopului din Iran: „Vor avea loc, foarte curând”
23:05
Trump amenință cu atacuri asupra sitului nuclear de pe Muntele Târnăcopului din Iran: „Vor avea loc, foarte curând”
REACȚIE Amintiri din studenție cu premierul Republicii Moldova. Vasile Tofan a încercat să vândă țigări în Olanda și a fost prins de polițiști
23:05
Amintiri din studenție cu premierul Republicii Moldova. Vasile Tofan a încercat să vândă țigări în Olanda și a fost prins de polițiști
INEDIT De ce munții Europei devin tot mai verzi și ce se întâmplă cu plantele care cresc la altitudine
22:46
De ce munții Europei devin tot mai verzi și ce se întâmplă cu plantele care cresc la altitudine
CONTROVERSĂ Procurorii anticorupție din Ucraina au demarat o operațiune pentru destructurarea unei grupări, conduse de un oficial din cadrul Parchetului General
22:30
Procurorii anticorupție din Ucraina au demarat o operațiune pentru destructurarea unei grupări, conduse de un oficial din cadrul Parchetului General
INEDIT În 1994, Jack Nicholson a donat în secret 60 de acri de teren. Cu timpul, adevărata valoare a gestului său a ieșit la iveală
22:29
În 1994, Jack Nicholson a donat în secret 60 de acri de teren. Cu timpul, adevărata valoare a gestului său a ieșit la iveală

Cele mai noi

Trimite acest link pe