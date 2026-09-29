Celebra publicație Financial Times scrie că nu există dovezi privind posibile ingerințe ale Statelor Unite în demiterea lui Bolojan. Despre ce ar fi discutat Grindeanu cu ambasadoarea SUA în Grecia

Financial Times scrie că ambasadoare SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle s-a deplasat la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membri ai Partidului Social-Democrat (PSD) la sfârșitul lunii martie, printre care președintele Sorin Grindeanu și ministrul Energiei de atunci, Bogdan Ivan. Celebra publicație nu menționează nimic despre posibile ingerințe ale oficialilor SUA în demiterea Guvernului Bolojan. De asemenea, potrivit Financial Times nu există dovezi clare că ambasadoarea SUA ar fi intervenit în decizia Partidului Social Democrat de a trece în opoziție.

Publicația Financial Times susține că un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a afirmat că Washington „apreciază parteneriatul strategic cu România, care rămâne puternic în ceea ce privește prioritățile noastre comune, inclusiv securitatea energetică și redistribuirea sarcinilor în domeniul apărării”.

Financial Times îl citează și pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, care a spus că întâlnirea dintre Guilfoyle și social-democrații români „a părut conspirativă”.

Ce spun sursele Financial Times

Guilfoyle s-ar fi aflat la București pentru a promova un coridor de gaze din Grecia, prin Bulgaria și România, așa-numitul Coridor Vertical, către Ucraina.

De asemenea, ea ar fi insistat ca România să achiziționeze cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Financial Times.

Scandalul a pornit de la un material de presă

Articolul publicat de Wall Street Journal a generat un val de controverse la București și Atena, după ce a susținut că Sorin Grindeanu și ceilalți demnitari social-democrați ar fi discutat despre demiterea guvernului Bolojan cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, în cadrul unei întâlniri la restaurantul Isoletta din Capitală, la data de 31 martie.

„În luna martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați”.

Potrivit surselor WSJ, ea a preconizat căderea guvernului Român (demis de Parlament pe 5 mai) și le-a spus celor prezenți la cina de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Discuția a devenit aprinsă, Papastavrou a răspuns că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor, a scris WSJ.

Avocatul lui Guilfoyle, a mai scris ziarul, a contestat modul în care a fost relatată această discuție.

Reacția ambasadorului american la București, Darryl Nirenberg

Luni, ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, a declarat că „Statele Unite au încredere deplină în democrația din România” și că sistemul politic românesc este cel care trebuie să își rezolve problemele interne.

Noi am afirmat, încă de la începutul problemelor interne, din acest guvern, că Statele Unite au încredere deplină în democrația din România că va rezolva această provocare și altele care vor apărea, că asta este o problemă pe care România trebuie să o rezolve pe cont propriu. Aveți în vedere că democrația poate fi complicată. De fapt, în unele cazuri, este concepută să fie complicată, dar este, de departe, cel mai bun sistem pe care îl avem”, a declarat Darryl Nirenberg, conform imaginilor difuzate luni de Digi24.

Guvernul de la Atena: „Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului elen”

Articolul a stârnit rumoare și la Atena, unde opoziția de stânga a cerut guvernului de centru dreapta al premierului Kyriakos Mitsotakis să reacționeze.