Prima pagină » Economic » Imaginile degradării. Cum arată avioanele Blue Air care urmează să fie transformate în hoteluri și restaurante

Imaginile degradării. Cum arată avioanele Blue Air care urmează să fie transformate în hoteluri și restaurante

13 nov. 2025, 16:07, Economic
Imaginile degradării. Cum arată avioanele Blue Air care urmează să fie transformate în hoteluri și restaurante
Galerie Foto 8

Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air au fost vândute cu peste 120.000 de euro. Avioanele, fără motor de tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 și Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu peste 45.000 de euro per bucată și urmează să fie transformate în hoteluri și restaurante. 

Avioanele cu şi fără motor listate spre vânzare au aparţinut Blue Air, aflată în faliment din iulie 2025. Platforma de licitații azitis mai are la vânzare un cadru de aeronavă Boeing 737-530, fabricat în 1991, cu 120 de locuri, aflat în conservare din anul 2020, un cadru tip Boeing 737-3YO, fabricat în 1991, cu 118 locuri, dar și două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcțiune. Prețul de pornire al avioanelor e 238.250 euro, fiecare, iar pentru cadrele de aeronavă licitația pornește de la 10.750, respectiv 11.000 de euro.

„Vom mai vedea aeronave pe şoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane aşteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Braşov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din ţară. Mai avem listate pe platformă două avioane şi două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special din zonele HoReCa şi evenimente, motiv pentru care am programat deja licitaţiile” a declarat a spus Flavius Drăghici, COO al platformei de licitații azitis.com 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Blue Air intră în procedura FALIMENTULUI. Lichidatorul judiciar: „Este cea mai echitabilă soluție pentru protejarea interesului creditorilor”

EXCLUSIV | DNA a început urmărirea penală în cazul Blue Air. Procurorii cer documente de la instituțiile implicate în acordarea ajutorului de stat

Citește și

ECONOMIE România a obținut aprobarea Planului de Redresare și Reziliență la ECOFIN. Mai primim 11 milioane de euro până la finalul lui 2026
16:21
România a obținut aprobarea Planului de Redresare și Reziliență la ECOFIN. Mai primim 11 milioane de euro până la finalul lui 2026
NEWS ALERT Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB
14:12
Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB
ECONOMIE Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
13:46
Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
ECONOMIE România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea”
13:24
România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea”
ECONOMIE Ce este, de fapt, inflația. Controversa economiei românești: taxa mascată care scade doar în statistici, în realitate lovește în fiecare dintre noi și umple buzunarele statului
07:00
Ce este, de fapt, inflația. Controversa economiei românești: taxa mascată care scade doar în statistici, în realitate lovește în fiecare dintre noi și umple buzunarele statului
ECONOMIE Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că prognoza de inflație nu scade, ci crește
15:47, 12 Nov 2025
Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că prognoza de inflație nu scade, ci crește
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
INEDIT Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
17:45
Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
ACTUALITATE Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
17:22
Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
VIDEO Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
17:16
Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
BREAKING NEWS Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
17:06
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
ACTUALITATE Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului
17:04
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului