Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion SPION rus Il-20 deasupra Mării Baltice, care opera cu transponderul oprit

Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă de spionaj rusească II-20 deasupra Mării Baltice, marți 28 octombrie, potrivit unui anunț al armatei polonez, emis miercuri. Aeronava opera fără un transponder activ.

Avionul rusesc II-20 nu depusese un plan de zbor pentru „misiunea de recunoaștere” în spațiul aerian internațional, a anunțat comandamentul operațional al Varșoviei într-un comunicat, potrivit disclose.tv.

Armata poloneză a confirmat că avionul rusesc a fost escortat din zonă fără a încălca spațiul aerian polonez.

Marea Baltică, un punct strategic pentru NATO și Rusia

Zona Mării Baltice este intens monitorizată de NATO din cauza prezenței militare ruse în Kaliningrad. De asemenea, țările NATO trimit în mod curent aeronave pentru consolidarea supravegherii aeriene. Recent, au mai avut loc incidente care au implicat interceptarea de avioane rusești de către țări NATO.

Armata poloneză a lăudat eficiența operațiunii, subliniind importanța pregătirii pentru asigurarea securității în zona baltică.

Marea Baltică este uneori supranumită „lacul NATO”, având în vedere că este mărginită de state membre ale alianței. Rusia are, însă, o prezență militară semnificativă în exclava sa din Kaliningrad, pe coasta Mării Baltice, situată între Polonia și Lituania.

Rusia se apropie adesea de spațiul aerian al NATO

NATO susține că aeronavele rusești care călătoresc spre și dinspre Kaliningrad se apropie adesea de spațiul aerian NATO fără a utiliza transpondere, a depune un plan de zbor sau a interacționa cu punctul de control al traficului aerian.

Națiunile NATO contribuie în mod regulat cu aeronave către țările apropiate de Rusia pentru a ajuta la monitorizarea spațiului aerian al alianței și consolidara trupelor navale în Marea Baltică.

