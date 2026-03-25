Industria începe anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în ianuarie 2026 cu 16%

Cifra de afaceri din industrie pe total, piața internă și piața externă, a scăzut în termeni nominali, în luna ianuarie 2026, atât față de luna decembrie 2025, cu 16,3%, cât și față de luna ianuarie 2025, cu 4,3%, arată datele publicate de Insitutul Național de Statistică (INS). 

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna precedentă, pe total, a scăzut cu 16,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă, -19,0%, și în industria prelucrătoare, -16,2%, arată datele INS. De asemenea, pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat industria bunurilor de capital, -23,4%, industria bunurilor de uz curent, -21,6%, industria bunurilor intermediare, -9,4% și industria energetică, -3,4%. Singura industrie care a crescut a fost cea a bunurilor de folosință îndelungată, cu 6,0%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Cum arată cifra de afaceri din ianuarie 2026 comparativ cu cea din 2025

Cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026 faţă de aceeași lună din anul precedent, pe ansamblu, cu 4,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă, -12,8%, și în industria prelucrătoare, -4,0%. Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat industria energetică, -10,6%, industria bunurilor intermediare, -7,7%, industria bunurilor de uz curent, -4,7% și industria bunurilor de folosință îndelungată, -3,4%. Industria bunurilor de capital a crescut cu 0,8%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe