Prima pagină » Știri politice » Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder

Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder

04 feb. 2026, 11:52, Știri politice
Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a apărut îmbărcat într-un hanorac inscripționat cu publicația Recorder la prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune. Printre obiectivele legislative pentru noul an ale deputatului se numără adoptarea legii fermicidului, amplasarea de camere video în centrele rezidențiale care îngrijesc copii și adulți dependenți de îngrijire permanentă și reguli europene pentru organizarea activității de prelevare de organe și transplant în România. 

A început noua sesiune parlamentară, iar deputatul Emauel Ungureanu de la USR, actualmente în circumscripția electorală Suceva, ex la Cluj în mandatul 2016-2020, s-a prezentat într-un hanorac Recorder. Deputatul a transmis într-o postare pe pagina personală de Facebook că în această sesiune parlamentară va pune un accent deosebit pe acțiuni energice și de combatere a abuzurilor înreptate împotriva persoanelor cu dizabilități.

„Siguranță și protecție pentru cei mai vulnerabili semeni ai noștri! (…) Nu în ultimul rând, pentru că, din păcate, corupția rămâne cea mai mare problemă a statului român, voi lupta ca legea mea de extindere a atribuțiilor Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, să treacă de plenul Camerei Deputaților într-o formă în care să întărească atribuțiile anticorupție pentru acest corp de elită al Poliției. Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în această luptă inegală cu un sistem corupt și multirezistent la schimbare!”, a scris Emanuel Ungureanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
NEWS ALERT USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
12:00
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
FLASH NEWS Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”
11:47
Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”
NEWS ALERT Thuma, „penalul” de la PNL pe care nu l-a văzut nimeni ani de zile, cât a fost pe placul partidului, al lui Iohannis și al presei favorabile. Acum e omul negru care se luptă cu „reformatorul” Bolojan, dezvăluie Patrick de Hillerin
11:41
Thuma, „penalul” de la PNL pe care nu l-a văzut nimeni ani de zile, cât a fost pe placul partidului, al lui Iohannis și al presei favorabile. Acum e omul negru care se luptă cu „reformatorul” Bolojan, dezvăluie Patrick de Hillerin
FLASH NEWS Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul
09:54
Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul
EXCLUSIV Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină
07:00
Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici

Cele mai noi

Trimite acest link pe