Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a apărut îmbărcat într-un hanorac inscripționat cu publicația Recorder la prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune. Printre obiectivele legislative pentru noul an ale deputatului se numără adoptarea legii fermicidului, amplasarea de camere video în centrele rezidențiale care îngrijesc copii și adulți dependenți de îngrijire permanentă și reguli europene pentru organizarea activității de prelevare de organe și transplant în România.

A început noua sesiune parlamentară, iar deputatul Emauel Ungureanu de la USR, actualmente în circumscripția electorală Suceva, ex la Cluj în mandatul 2016-2020, s-a prezentat într-un hanorac Recorder. Deputatul a transmis într-o postare pe pagina personală de Facebook că în această sesiune parlamentară va pune un accent deosebit pe acțiuni energice și de combatere a abuzurilor înreptate împotriva persoanelor cu dizabilități.

„Siguranță și protecție pentru cei mai vulnerabili semeni ai noștri! (…) Nu în ultimul rând, pentru că, din păcate, corupția rămâne cea mai mare problemă a statului român, voi lupta ca legea mea de extindere a atribuțiilor Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, să treacă de plenul Camerei Deputaților într-o formă în care să întărească atribuțiile anticorupție pentru acest corp de elită al Poliției. Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în această luptă inegală cu un sistem corupt și multirezistent la schimbare!”, a scris Emanuel Ungureanu.

