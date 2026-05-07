Imagini deplorabile de ultimă oră din Timișoara, căzută pradă gunoaielor sufocante și mizeriei, sub administrația Dominic Fritz. Deși useristul și-a făcut firmă de salubrizare chiar la primărie, plătind nu mai puțin de 30.000 de euro bani publici doar pe consultanța pentru întocmirea proiectului. De spus că managerul firmei are un salariu uriaș, orașul de pe Bega se sufocă de mizerie.

De notat că nici după înființarea firmei proprii de salubrizare, autoritățile nu s-au uitat la bani. Însă, tarifele practicate de SALUT sunt duble față de cele plătite firmei precedente, Brantner, al cărei contract a fost reziliat tocmai pe motiv că orașul arată murdar, scrie stiripesurse.

Trotuare insalubre, sufocate de gunoaie, crengi și șobolani morți

În prezent, cocheta urbe de pe malurile Begăi arată deplorabil, așa cum se poate vedea din imagini. Străzile sunt pline de praf, gunoaie, mizerie, de iarbă tăiată și neadunată de firmele cu care primăria are contracte pe bani mulți, dar și de șobolani.

Din păcate, toată degradarea e plătită foarte scump din bani publici. În plus, Curtea de Conturi sau alte instituții precum DSP și Garda de Mediu, cu atribuții explicite privind curățenia publică, nu au dat nicio amendă primăriei conduse de germanul Fritz.

Costul salubrizării a explodat în mandatul lui Fritz, la fel și mizeria

La o simplă comparație, trebuie spus că, pentru perioada mai 2023 – 13 martie 2025, firma Brantner a emis facturi de 46,45 milioane de lei. E o medie de 2,06 milioane de lei pe lună , pentru cele 22 luni și aproape jumătate.

, pentru cele 22 luni și aproape jumătate. În prezent, Primăria Timișoara plătește către propria societate 34,27 lei pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de carosabil și trotuar măturați mecanizat. Respectiv 76,56 lei pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de carosabil și trotuar măturați manual, mai scrie sursa citată.

Numai pentru anul 2025 au fost prevăzute venituri de 22,8 milioane de lei și cheltuieli de exploatare de 22,6 milioane de lei. Acestora din urmă li se adaugă și alte cheltuieli de 33 de milioane de lei pentru investiții. Așadar, peste 80 milioane de lei pentru 2025.

Măturătorilor li s-au tăiat bonurile de masă. Managerul firmei de salubrizare are salariu 35.000 lei lunar

Mai trebuie precizat că SALUT nu își cumpără utilaje, ci le închiriază de la SDM, altă companie deținută de Primăria Timișoara. Salariul managerului pus în funcție de USR, Ionuț Denis Inași, de 35.000 de lei pe lună, este revoltător ținând cont de mizeria îngrozitoare din oraș.

Conform unor informații pe surse, măturătorilor de la SALUT li s-ar fi redus bonurile de masă. Motivul invocat de Primărie este că nu sunt bani. Dar, bani sunt, căci de managerul mai încasează 2.500 de lei pe lună și din consiliul de administrație unde e membru.

Doar pentru spațiile verzi din afara zonei centrale se achită suma de 130 de milioane de lei

Acordul cadru pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi are o valoare totală de peste 129 de milioane de lei (fără TVA) și o durată de 48 de luni. Contractele subsecvente se vor încheia la fiecare 12 luni.

Contractul va fi executat de asocierea ROGERA PREST COM SRL – lider de asociere, împreună cu BARIERRA SYSTEM SRL, ROGERA SRL și GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA, anunța primăria pe 5 ianuarie.

AUTORUL RECOMANDĂ

Fritz le-a cerut azi dimineață miniștrilor USR să-i trimită selfie-uri. Care a fost scopul

Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze