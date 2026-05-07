Imagini deplorabile de ultimă oră din Timișoara, căzută pradă gunoaielor sufocante și mizeriei, sub administrația Dominic Fritz. Deși useristul și-a făcut firmă de salubrizare chiar la primărie, plătind nu mai puțin de 30.000 de euro bani publici doar pe consultanța pentru întocmirea proiectului. De spus că managerul firmei are un salariu uriaș, orașul de pe Bega se sufocă de mizerie.
De notat că nici după înființarea firmei proprii de salubrizare, autoritățile nu s-au uitat la bani. Însă, tarifele practicate de SALUT sunt duble față de cele plătite firmei precedente, Brantner, al cărei contract a fost reziliat tocmai pe motiv că orașul arată murdar, scrie stiripesurse.
În prezent, cocheta urbe de pe malurile Begăi arată deplorabil, așa cum se poate vedea din imagini. Străzile sunt pline de praf, gunoaie, mizerie, de iarbă tăiată și neadunată de firmele cu care primăria are contracte pe bani mulți, dar și de șobolani.
Din păcate, toată degradarea e plătită foarte scump din bani publici. În plus, Curtea de Conturi sau alte instituții precum DSP și Garda de Mediu, cu atribuții explicite privind curățenia publică, nu au dat nicio amendă primăriei conduse de germanul Fritz.
Mai trebuie precizat că SALUT nu își cumpără utilaje, ci le închiriază de la SDM, altă companie deținută de Primăria Timișoara. Salariul managerului pus în funcție de USR, Ionuț Denis Inași, de 35.000 de lei pe lună, este revoltător ținând cont de mizeria îngrozitoare din oraș.
Conform unor informații pe surse, măturătorilor de la SALUT li s-ar fi redus bonurile de masă. Motivul invocat de Primărie este că nu sunt bani. Dar, bani sunt, căci de managerul mai încasează 2.500 de lei pe lună și din consiliul de administrație unde e membru.
Acordul cadru pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi are o valoare totală de peste 129 de milioane de lei (fără TVA) și o durată de 48 de luni. Contractele subsecvente se vor încheia la fiecare 12 luni.
Contractul va fi executat de asocierea ROGERA PREST COM SRL – lider de asociere, împreună cu BARIERRA SYSTEM SRL, ROGERA SRL și GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA, anunța primăria pe 5 ianuarie.
