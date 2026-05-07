Prima pagină » Știri politice » Șobolanii morți, gunoaiele și mizeria domnesc în orașul lui Dominic Fritz. Managerul firmei de salubrizare a Primăriei ia 35.000 lei lunar

Șobolanii morți, gunoaiele și mizeria domnesc în orașul lui Dominic Fritz. Managerul firmei de salubrizare a Primăriei ia 35.000 lei lunar

Șobolanii morți, gunoaiele și mizeria domnesc în orașul lui Dominic Fritz. Managerul firmei de salubrizare a Primăriei ia 35.000 lei lunar
Galerie Foto 7
Colaj Gândul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Imagini deplorabile de ultimă oră din Timișoara, căzută pradă gunoaielor sufocante și mizeriei, sub administrația Dominic Fritz. Deși useristul și-a făcut firmă de salubrizare chiar la primărie, plătind nu mai puțin de 30.000 de euro bani publici doar pe consultanța pentru întocmirea proiectului. De spus că managerul firmei are un salariu uriaș, orașul de pe Bega se sufocă de mizerie. 

De notat că nici după înființarea firmei proprii de salubrizare, autoritățile nu s-au uitat la bani. Însă, tarifele practicate de SALUT sunt duble față de cele plătite firmei precedente, Brantner, al cărei contract a fost reziliat tocmai pe motiv că orașul arată murdar, scrie stiripesurse.

Trotuare insalubre, sufocate de gunoaie, crengi și șobolani morți

În prezent, cocheta urbe de pe malurile Begăi arată deplorabil, așa cum se poate vedea din imagini. Străzile sunt pline de praf, gunoaie, mizerie, de iarbă tăiată și neadunată de firmele cu care primăria are contracte pe bani mulți, dar și de șobolani.

Timișoara sufocată de mizerie. Foto: Facebook

Din păcate, toată degradarea e plătită foarte scump din bani publici. În plus, Curtea de Conturi sau alte instituții precum DSP și Garda de Mediu, cu atribuții explicite privind curățenia publică, nu au dat nicio amendă primăriei conduse de germanul Fritz.

Timișoara sufocată de mizerie. Foto: Facebook

Costul salubrizării a explodat în mandatul lui Fritz, la fel și mizeria

  • La o simplă comparație, trebuie spus că, pentru perioada mai 2023 – 13 martie 2025, firma Brantner a emis facturi de 46,45 milioane de lei. E o medie de 2,06 milioane de lei pe lună, pentru cele 22 luni și aproape jumătate.
  • În prezent, Primăria Timișoara plătește către propria societate 34,27 lei pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de carosabil și trotuar măturați mecanizat. Respectiv 76,56 lei pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de carosabil și trotuar măturați manual, mai scrie sursa citată.
  • Numai pentru anul 2025 au fost prevăzute venituri de 22,8 milioane de lei și cheltuieli de exploatare de 22,6 milioane de lei. Acestora din urmă li se adaugă și alte cheltuieli de 33 de milioane de lei pentru investiții. Așadar, peste 80 milioane de lei pentru 2025. 

Timișoara sufocată de mizerie. Foto: Facebook

Măturătorilor li s-au tăiat bonurile de masă. Managerul firmei de salubrizare are salariu 35.000 lei lunar

Mai trebuie precizat că SALUT nu își cumpără utilaje, ci le închiriază de la SDM, altă companie deținută de Primăria Timișoara. Salariul managerului pus în funcție de USR, Ionuț Denis Inași, de 35.000 de lei pe lună, este revoltător ținând cont de mizeria îngrozitoare din oraș.

Timișoara sufocată de mizerie. Foto: Facebook

Conform unor informații pe surse, măturătorilor de la SALUT li s-ar fi redus bonurile de masă. Motivul invocat de Primărie este că nu sunt bani. Dar, bani sunt, căci de managerul mai încasează 2.500 de lei pe lună și din consiliul de administrație unde e membru.

Timișoara sufocată de mizerie. Foto: Facebook

Doar pentru spațiile verzi din afara zonei centrale se achită suma de 130 de milioane de lei

Timișoara sufocată de mizerie. Foto: Facebook

Acordul cadru pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi are o valoare totală de peste 129 de milioane de lei (fără TVA) și o durată de 48 de luni. Contractele subsecvente se vor încheia la fiecare 12 luni.

Contractul va fi executat de asocierea ROGERA PREST COM SRL – lider de asociere, împreună cu BARIERRA SYSTEM SRL, ROGERA SRL și GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA, anunța primăria pe 5 ianuarie.

AUTORUL RECOMANDĂ

Fritz le-a cerut azi dimineață miniștrilor USR să-i trimită selfie-uri. Care a fost scopul

Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
FLASH NEWS Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
15:59
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
ENERGIE Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
15:34
Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
FLASH NEWS AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
14:52
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
FLASH NEWS Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
14:23
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Cele mai noi

Trimite acest link pe