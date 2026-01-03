Prima pagină » Actualitate » ANAF îi iartă pe românii cu datorii la stat mai mici de 40 lei. Acestea se anulează automat

ANAF îi iartă pe românii cu datorii la stat mai mici de 40 lei. Acestea se anulează automat

Luiza Dobrescu
03 ian. 2026, 13:17, Actualitate
ANAF îi iartă pe românii cu datorii la stat mai mici de 40 lei. Acestea se anulează automat

Ca la fiecare început de an, şi în 2026, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anulat în mod automat „creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2025, mai mici de 40 lei“, conform Codului de Procedură Fiscală.

Excepţia de la regulă prevede  ca “în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5) “..

“ Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor”, este prevăzut în Ordinul Nr. 727/2019 din 13 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan plătește 1,9 miliarde de lei pentru restanțele din Sănătate. Cele mai mari datorii, la concediile medicale

ANAF a dat amenzi de peste 3 milioane de lei firmelor de ride-sharing și a suspendat peste 12.000 de mașini

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Slash, chitaristul legendar al trupei Guns N’ Roses, de la heroină la Grammy
FLASH NEWS Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
14:43
Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
EDITORIAL “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
14:33
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
PORTRET Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
13:55
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
CULTURĂ Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
13:54
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
MILITAR Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
13:54
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
FLASH NEWS Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
13:53
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei

Cele mai noi