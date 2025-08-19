Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Agricultură » Ce LEGUME pot fi plantate în septembrie. Sfaturi practice pentru a avea o grădină roditoare

19 aug. 2025, 13:26, Agricultură
Sfârșitul verii aduce cu el și pregătirile pentru un nou sezon de grădinărit. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, iar temperaturile încep să scadă, luna septembrie este perioada perfectă pentru a planta în pământ câteva legume care se dezvoltă bine în condiții mai răcoroase.

Iată câteva sfaturi practice pentru a avea o grădină roditoare.

Usturoiul verde și ceapa verde

Cei care stau la curte și au o grădină știu că în perioada asta pot profita din plin de vremea potrivită, care le permite să cultive și să îngrijească noile răsaduri.

Printre primele alegeri pentru începutul toamnei se numără ceapa verde și usturoiul verde. De obicei, aceste legume se pun în rânduri apropiate, la circa cinci centimetri distanță, în șanțuri nu foarte late, dar suficient de adânci încât să le protejeze de frig.

Dacă sunt îngrijite corespunzîtor, ceapa și usturoiul rezistă ușor temperaturilor scăzute de peste iarnă.

Tot în septembrie este momentul perfect pentru a planta ridichi, dar țineți cont că acestea au nevoie de un sol afânat, bine aerat și cu un conținut mai scăzut de azot, însă suficient de bogat în potasiu.

Ridichile au un mare avantaj: se dezvoltă repede, iar în doar patru săptămâni de când au fost plantate deja pot fi recoltate.

Și prazul poate fi plantat în această perioadă, de preferat în soluri mai reci. Totuși, grădinarii cu experiență recomandă să nu fie cultivat pe terenurile unde au fost cartofi sau varză, pentru a evita epuizarea solului. Prazul este o legumă care se dezvoltă frumos în lunile de toamnă.

Dacă vă doriți o recoltă de frunze fragede, salata este ideală pentru începutul de toamnă. Aceasta are nevoie de fertilizanți pe bază de fosfor și potasiu pentru a se dezvolta uniform și sănătos.

Alte opțiuni de luat în calcul

Tot în luna septembrie se poate planta și hreanul, o cultură rezistentă și practică. De asemenea, sparanghelul este de avut în seamă.

În concluzie, luna septembrie nu înseamnă finalul grădinăritului, ci doar începutul unei noi etape a lucrului în curte. Cu puțină atenție și o bună organizare, legumele plantate în această perioadă vor aduce o recoltă gustoasă și sănătoasă.

