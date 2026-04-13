Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Cât curent au consumat românii de Paște. Cum se explică minimul istoric și ce se întâmplă cu excedentul de energie

Cât curent au consumat românii de Paște. Cum se explică minimul istoric și ce se întâmplă cu excedentul de energie

Cât curent au consumat românii de Paște. Cum se explică minimul istoric și ce se întâmplă cu excedentul de energie
Peste o treime din producția națională de energie din a doua zi de Paște de la prânz mergea la export, pe fondul unui consum redus al românilor. Această valoare este foarte apropiată de minimul istoric înregistrat în 2025, când Paștele ortodox și catolic au coincis.

Consumul de curent al românilor a scăzut considerabil în zilele libere ocazionate de sărbătorile pascale, astfel că excedentul de producție a fost în cea mai mare exportat, arată o analiză a jurnaliștilor Mediafax.

Cel mai mic consum instantaneu de energie electrică

O parte, necentralizată de operatorul național Transelectrica, a fost stocată în instalațiile tot mai numeroase dezvoltate față de anul trecut. A fost eliberată în sistem fie când a fost nevoie de echilibrare a rețelei, fie din motive comerciale. La reducerea consumului din rețea, comparativ cu Paștele trecut, a contribuit și creșterea numărului și puterii instalate a prosumatorilor.

Cel mai mic consum instantaneu de energie electrică înregistrat începând din primele minute din Vinerea Mare și până în a doua zi de Paște la prânz a fost de 2.557 MW, în prima zi de Paște, duminică, la ora 14:36, conform datelor în timp real publicate de Transelectrica. Este cu 24 MW peste recordul istoric de 2.533 MW înregistrat în prima zi de Paște a anului trecut.

În a doua zi de Paște, până la prânz, cel mai mic consum instantaneu a fost de 3.250 MW, la ora 11:44. E semnificativ mai mare decât cel de anul trecut de la aceleași ore, de 2.701 MW. Consumul a fost astfel mai mare decât cel minim estimat de oficialii Transelectrica pentru primele două zile de Paște.

Mixul energetic național de Paște

Per ansamblu, luni, la ora 12:02, consumul de energie era de 3.255 MW. Producția era de 5.005 MW, astfel că diferența de 1.749 MW mergea la export.

Energia solară contribuia cel mai mult la mixul energetic la această oră (1.379 MW), urmată de producția celor două reactoare de la Cernavodă (1.340 MW) și de ape (1.275 MW). Graficele Translectrica arată că producția hidro a fost redusă peste zi – când a crescut cea solară – de la niveluri de 2.200 – 2.700 MW în timpul nopții.

Producţie: 5.004 MW

  • cărbune: 447 MW
  • hidrocarburi: 383 MW
  • hidro: 1.275 MW
  • nuclear: 1.340 MW
  • eolian: 129 MW
  • fotovoltaic: 1.379 MW
  • biomasă: 48 MW
  • instalații de stocare: 0 MW

Sold: -1.749 MW (-)export / (+)import

La ora 12:03, instalațiile de stocare au contribuit cu 12 MW, adică 0,24% la producția de energie a țării, conform graficelor afișate de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Deși cantitățile de energie din instalații, efective de moment, nu sunt incluse în graficele Transelectrica, ci doar cele eliberate în rețea, numărul și capacitatea acestora au crescut semnificativ în ultimul an.

Anul trecut, potrivit oficialilor Transelectrica, instalațiile de stocare au avut un rol important în echilibrarea sistemului. Consumul acestora, respectiv cantitățile absorbite, a depășit 130 MW în ambele zile, respectiv 135 MW duminică și 133 MW luni.

Prosumatorii contribuie tot mai mult la stocare

România a început anul 2024 cu 15 MW instalați în stocare. În anul 2025, de Paște, avea 235 MW, cu o capacitate de stocare de energie de 400MWh, potrivit declarațiilor ministrului Energiei de atunci, Sebastian Burduja.

Numărul prosumatorilor racordați la rețelele electrice ale operatorilor de distribuție la 31 ianuarie 2026 era de 302.891, cu o putere electrică instalată de 3.533,46 MWW. Numărul și puterea instalată au crescut semnificativ față de finalul lunii ianuarie 2025, când în România erau 203.894 de prosumatori. Aceștia aveau 2.441,59 MW putere electrică totală instalată, potrivit raportului ANRE.

Anul trecut, pe fondul unor zile mai însorite, pentru ca o producție ridicată să nu creeze dezechilibre, prosumatorii au fost rugați să pornească invertoarele la plecarea de acasă de aceste sărbători și au produs un maxim de 1.306 MWh, în prima zi de Paște, în jurul orei 13:00, conform prognozelor Transelectrica. În prima zi de Paște din acest an, producția din prognoze era mult mai mare, cu un maxim de 1.842 MWw, la aceeași oră.

AUTORUL RECOMANDĂ

Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt

Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic

Citește și

ECONOMIE România înregistrează o nouă zi de prețuri negative la energia electrică. Care este producția prosumatorilor în timpul zilei
08:40, 09 Apr 2026
România înregistrează o nouă zi de prețuri negative la energia electrică. Care este producția prosumatorilor în timpul zilei
ECONOMIE Prețul petrolului a scăzut după armistițiul anunțat de Trump cu Iran pentru două săptămâni. La cât a ajuns barilul
09:39, 08 Apr 2026
Prețul petrolului a scăzut după armistițiul anunțat de Trump cu Iran pentru două săptămâni. La cât a ajuns barilul
NEWS ALERT Directorul AIE: Va începe cea mai mare criză energetică din istorie cum n-a mai experimentat lumea vreodată. Ce țări vor fi cele mai grav afectate
15:46, 07 Apr 2026
Directorul AIE: Va începe cea mai mare criză energetică din istorie cum n-a mai experimentat lumea vreodată. Ce țări vor fi cele mai grav afectate
TURISM Ryanair avertizează: unul din zece zboruri din această vară ar putea fi anulat din cauza penuriei de carburanți
13:28, 03 Apr 2026
Ryanair avertizează: unul din zece zboruri din această vară ar putea fi anulat din cauza penuriei de carburanți
ENERGIE Premierul Australiei estimează cât ar putea dura criza petrolieră și dă recomandări populației: Deplasați-vă la muncă cu trenul sau cu autobuzul
14:39, 01 Apr 2026
Premierul Australiei estimează cât ar putea dura criza petrolieră și dă recomandări populației: Deplasați-vă la muncă cu trenul sau cu autobuzul
ENERGIE Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean
14:04, 31 Mar 2026
Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean
