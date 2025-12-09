Buzoianu se ține cu dinții de funcție. Acuză PSD că scandalul de la Paltinu este un pretext pentru a opri refoma de la Romsilva: „Nu cedez la șantaj”

Diana Buzoianu a declarat că nu are de gând să părăsească funcția, după ce PSD a solicitat a doua oară premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministrul Mediului. Aceasta acuză că social-democrații s-ar opune reformei Romsilva și ar utiliza criza de la Paltinu ca pretext.

„Am discutat cu premierul în fiecare zi despre situația de la Paltinu. Nu îmi voi da demisia, nu voi ceda la presiuni și la șantaj. Voi continua reformele. Zilele astea se discută reforma Romsilva. PSD a declarat că vrea să rămâne câte un director. Acestea sunt discuțiile de fond. Discuția de la Paltinu sunt o încercare de a ne îndepărta de la niște decizii pe care încercăm să le luăm”, a transmis Diana Buzoianu.

PSD vrea demiterea Dianei Buzoianu și a conducerii USR de la Apele Române

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți, premierului Ilie Bolojan, demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, potrivit surselor Gândul. Premierul Bolojan i-a răspuns lui Sorin Grindeanu că analizează solicitările și așteaptă rapoartele oficiale, au mai arătat sursele citate.

Sorin Grindeanu a avut următoarele solicitări la întâlnirea cu Ilie Bolojan:

1. Demiterea Dianei Buzoianu;

2. ⁠Demiterea conducerii USR de la Apele Române;

3. ⁠Desființarea ESZ Prahova prin trecerea la Consiliul Județean Prahova, în cadrul Hidro Prahova.

