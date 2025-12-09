Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu, minciuni peste minciuni. Ministrul știa de situația de la Paltinu. ESZ Prahova publică documentele și o amenință cu procese pe reprezentanta USR din Guvern

Bianca Dogaru
09 dec. 2025, 14:33, Actualitate
Criza apei din Prahova și Dâmbovița capătă o nouă dimensiune. ESZ Prahova răspunde acuzațiilor lansate în ultimele zile de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și publică toate documentele oficiale trimise către București înainte de declanșarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Societatea afirmă că avertizările tehnice au ajuns la Ministerul Mediului și la Administrația Națională „Apele Române”, iar situația gravă de la Paltinu se știa de aproape o lună.

Într-unul dintre documente, trimis de Administrația Bazinală Buzău-Ialomița către ESZ Prahova încă din data de 29 octombrie 2025, se comunică următoarele situații:

  • cele două goliri de fund ale Barajului Paltinu sunt blocate;
  • alimentarea cu apă se poate face doar prin hidrocentrala Paltinu;
  • există risc major de creștere a turbidității apei;
  • se vor aplica proceduri speciale din Convenția de exploatare.

ESZ Prahova notează explicit că starea infrastructurii are „impact direct asupra alimentării continue cu apă a beneficiarilor, inclusiv societăți strategice din industria petrochimică”. Reprezentanții societății susțin că infrastructura pe care o operează are peste 50 de ani și se bazează pe tehnologia din anii ’60–’70.

Responsabilitatea golirii barajului, aruncată către Apele Române

ESZ Prahova afirmă că „Apele Române” este singura instituție care deține controlul asupra barajului Paltinu și a Stației de Tratare Voila, inclusiv a Bazinului de Apă Curată Lunca Mare.

Societatea precizează că tocmai această instituție a decis golirea barajului, fără ca operatorul local să poată interveni, deoarece lucrările de modernizare, investițiile și evaluarea riscurilor intră exclusiv în competența „Apele Române”.

„Responsabilitatea anunțării și asumării riscului aparținea Administrației Naționale Apele Române”, transmite ESZ Prahova.

Societatea nu se află în subordinea Ministerului Mediului sau a ANAR și singura formă de control este Adunarea Generală a Acționarilor, unde Apele Române acționează ca acționar unic. ESZ Prahova spune că poate realiza doar lucrări de întreținere și reparații, nu investiții majore, fiindcă operează o infrastructură a statului, predată printr-un contract din 2013. Totodată, compania afirmă că și-a notificat corect partenerii contractuali – Hidro Prahova și Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița – în ceea ce privește riscurile și problemele apărute.

Amenințări de acțiuni în instanță împotriva ministrului

În final, ESZ Prahova anunță că își rezervă dreptul de a cere în instanță „repararea prejudiciilor de imagine” în cazul în care declarațiile ministrului Diana Buzoianu vor continua.

„Considerăm că orice comunicare publică a unui demnitar trebuie să se bazeze pe date tehnice exacte, în special în situații cu impact major asupra populației”, transmite societatea.

Documentele sunt publicate de ESZ Prahova după acuzațiile împotriva sa lansate de ministrul Mediului, la o zi după ce Diana Buzoianu a mers în Parlament pentru a da explicații în legătură cu criza apei declanșată pe 28 noiembrie, care a lăsat fără apă sute de mii de oameni.

Toate documentele pot fi consultate AICI.

