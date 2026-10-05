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Autoritatea de Reglementare în Domeniul Minier respinge prelungirea cerută de Lukoil Overseas a acordului de concesiune pentru perimetrul Trident din Marea Neagră. Cum răspunde compania

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Minier respinge prelungirea cerută de Lukoil Overseas a acordului de concesiune pentru perimetrul Trident din Marea Neagră. Cum răspunde compania
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Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) a respins solicitările Lukoil Overseas privind prelungirea acordului de concesiune pentru perimetrul offshore Trident din Marea Neagră, potrivit Mediafax.

Lukoil ceruse atât prelungirea cu trei ani a unei etape din perioada de evaluare, cât și prelungirea cu 15 ani a valabilității acordului de concesiune, potrivit informațiilor Mediafax.

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Acordul pentru perimetrul Trident expiră în 2041

Hotărârea nr. 1.055 din 19 octombrie 2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX – 30 Trident, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco Internaţional Ltd., publicată în Monitorul Oficial pe 4 noiembrie 2011, are o valabilitate de 30 de ani, respectiv până în noiembrie 2041.

Decizia ANRMPSG a fost transmisă vineri titularului concesiunii, iar confirmarea oficială a venit luni din partea Lukoil Overseas și a autorității de reglementare din domeniu. Perimetrul EX-30 Trident se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 de kilometri de țărm. Lukoil deține aproximativ 88% din proiect, iar Romgaz este partenerul minoritar. Până în prezent, în perimetru nu au fost confirmate rezerve comerciale de gaze.

„Rămânem deschiși cooperării cu autoritățile statului român și cu partenerul nostru”

Lukoil spune că regretă decizia și că analizează argumentele ANRMPSG și implicațiile asupra proiectului. Compania susține că rămâne deschisă dialogului cu autoritățile române și cu partenerul lor în proiectul offshore EX-30 Trident, Romgaz.

„LUKOIL Overseas Atash B.V. – Sucursala București a luat act de comunicarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon privind neaprobarea solicitărilor de prelungire aferente Acordului de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră din perimetrul offshore EX-30 Trident. Compania regretă această decizie și analizează în prezent argumentele prezentate de autoritatea de reglementare și implicațiile acestora asupra proiectului.

LUKOIL Overseas Atash respectă atribuțiile instituțiilor statului român și își menține disponibilitatea pentru un dialog deschis și constructiv cu autoritățile competente și cu partenerul român al proiectului. Compania consideră că o cooperare instituțională bazată pe transparență, predictibilitate și respectarea cadrului legal poate contribui la identificarea unor soluții care să permită valorificarea investițiilor realizate și evaluarea completă a potențialului perimetrului”, au declarat reprezentanții LUKOIL Overseas Atash B.V. – Sucursala București pentru Mediafax.

Investiții de peste 700 de milioane de euro în proiect

Potrivit companiei, investițiile realizate până acum în proiect depășesc 700 de milioane de euro. Lukoil a solicitat în iulie prelungirea acordului, invocând necesitatea continuării proiectului de explorare.

Compania a invocat anterior și existența unui caz de forță majoră și a deschis o acțiune la Tribunalul București în acest sens. În paralel, Lukoil a negociat vânzarea activelor sale internaționale, în contextul sancțiunilor impuse după invazia Rusiei în Ucraina.

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