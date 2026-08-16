După ce Ungaria a început sâmbătă scufundarea a două barje pe Dunăre în apropierea centralei nucleare de la Paks, premierul Péter Magyar a precizat duminică faptul că în prezent se depun eforturi supraomenești pentru a menține turbinele în funcțiune. Dacă această metodă, care în cazul României nu a funcționat, nu va da roade, debitul în scădere al Dunării va duce marți sau miercuri la închiderea totală a centralei.

Centrala de la Paks, la fel ca cea românească de la Cernavodă, folosește apa din Dunăre pentru răcirea reactoarelor sale. Din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului, pompele de captare riscă să nu mai poată extrage apa.

Din cauza secetei, capacitatea centralei a fost deja redusă masiv de la 2.000 MWh la sub 1.000 MWh și funcționează temporar doar cu două turbine active. O scădere de încă 9 centimetri ar forța oprirea penultimei turbine, ceea ce ar duce la o criză majoră de energie electrică în Ungaria.

Pentru a evita oprirea reactoarelor, autoritățile de la Budapesta au apelat la soluția implementată și de România, scufundarea unor barje lungi de 80 de metri fiecare direct în albia Dunării. Acestea îngustează și ridică artificial nivelul apei în zona canalului de aducțiune al centralei. În paralel cu barjele, armata lucrează la un prag de fund format din blocuri de piatră și beton aruncate din elicoptere pe fundul apei.

„La Paks se depun eforturi supraomenești pentru a menține funcționarea celor două turbine aflate în funcțiune ale centralei nucleare. Marțea și miercurea vor fi critice, deoarece până atunci se așteaptă scăderi de încă 14-15 centimetri pe Dunăre. În prezent, suntem la 9 centimetri distanță de nivelul critic al apei, ceea ce va însemna că penultima turbină va fi oprită din nou. Acest lucru poate fi evitat doar dacă coborârea barjelor aduce rezultatele așteptate.