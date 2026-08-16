Prima pagină » Știri externe » Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks

Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks

Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După ce Ungaria a început sâmbătă scufundarea a două barje pe Dunăre în apropierea centralei nucleare de la Paks, premierul Péter Magyar a precizat duminică faptul că în prezent se depun eforturi supraomenești pentru a menține turbinele în funcțiune. Dacă această metodă, care în cazul României nu a funcționat, nu va da roade, debitul în scădere al Dunării va duce marți sau miercuri la închiderea totală a centralei.

Centrala de la Paks, la fel ca cea românească de la Cernavodă, folosește apa din Dunăre pentru răcirea reactoarelor sale. Din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului, pompele de captare riscă să nu mai poată extrage apa.

Din cauza secetei, capacitatea centralei a fost deja redusă masiv de la 2.000 MWh la sub 1.000 MWh și funcționează temporar doar cu două turbine active. O scădere de încă 9 centimetri ar forța oprirea penultimei turbine, ceea ce ar duce la o criză majoră de energie electrică în Ungaria.

Pentru a evita oprirea reactoarelor, autoritățile de la Budapesta au apelat la soluția implementată și de România, scufundarea unor barje lungi de 80 de metri fiecare direct în albia Dunării. Acestea îngustează și ridică artificial nivelul apei în zona canalului de aducțiune al centralei. În paralel cu barjele, armata lucrează la un prag de fund format din blocuri de piatră și beton aruncate din elicoptere pe fundul apei.

„La Paks se depun eforturi supraomenești pentru a menține funcționarea celor două turbine aflate în funcțiune ale centralei nucleare.

Marțea și miercurea vor fi critice, deoarece până atunci se așteaptă scăderi de încă 14-15 centimetri pe Dunăre. În prezent, suntem la 9 centimetri distanță de nivelul critic al apei, ceea ce va însemna că penultima turbină va fi oprită din nou. Acest lucru poate fi evitat doar dacă coborârea barjelor aduce rezultatele așteptate.

De joi, nivelul apei ar putea crește din nou din cauza precipitațiilor care sosesc în bazinele hidrografice austriece, iar construcția pragului de fund progresează, de asemenea, într-un ritm rapid.

Coborârea lentă a celor două barje de 80 de metri este în curs de desfășurare. Vom atinge nivelul de tasare de 1 metru până în seara asta, iar pomparea apei în carene va reîncepe mâine dimineață. Între timp, barjele sunt deja sub o presiune enormă a apei. Barjele sunt fixate pe pilonii cu diametrul de 70 de centimetri, forați la o adâncime de 8 metri, cu cabluri de oțel de o grosime fără precedent și cu o lungime de 500 de metri”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
21:01
Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
FLASH NEWS Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
19:13
Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
INEDIT Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
17:49
Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
REACȚIE Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
17:30
Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
INCIDENT Operațiune de salvare de mare risc la Berlin. O femeie a sărit de la etajul 11 al unei clădiri în flăcări. Cum au reușit să o prindă pompierii
17:10
Operațiune de salvare de mare risc la Berlin. O femeie a sărit de la etajul 11 al unei clădiri în flăcări. Cum au reușit să o prindă pompierii
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
ANALIZĂ Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia
21:28
Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Cele mai noi

Trimite acest link pe