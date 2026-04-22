Cum verifici dacă încep lucrările de înregistrare sistematică în localitatea ta

Înregistrarea unei proprietăți în sistemul integrat de cadastru și carte funciară nu este doar o formalitate administrativă, ci un proces care aduce beneficii importante cetățenilor și comunităților. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) înregistrează gratuit milioane de imobile, oferind cetățenilor posibilitatea de avea cărți funciare pentru terenurile și clădirile deținute în proprietate sau posesie.

ANCPI desfășoară lucrări de cadastru gratuit pentru cetățeni, în mii de unități administrativ-teritoriale, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Pentru cadastrarea a 660 de comune ANCPI beneficiază de fonduri europene, fiind în derulare Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Valoarea totală a Proiectului este de 312.891.155 de euro.

Cum verifici dacă localitatea ta este inclusă în program?

Orice proprietar poate afla dacă beneficiază de cadastrare gratuită întrebând la primăria din localitate sau consultând informațiile de pe site-ul ANCPI (https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html), unde sunt publicate toate localitățile incluse în program și stadiul lucrărilor. Lista este actualizată periodic, iar verificarea este posibilă în orice moment.

  • Odată ce localitatea intră în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, poți pregăti actele deținute: orice document juridic care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de întreținere, contract de schimb, de rentă viageră, titlu de proprietate emis de comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, act de partaj voluntar etc.).

Acestea sunt necesare pentru stabilirea limitelor imobilelor și a situației juridice a acestora și trebuie predate prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică. Este esențială participarea deținătorilor imobilelor la lucrările din teren, pentru identificarea corectă a amplasamentelor, hotarelor și vecinătăților.

Cererea de rectificare, depusă în 60 de zile

Primul pas pe care trebuie să îl facă deținătorii de imobile este prezentarea la punctul de informare al primăriei organizat de prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică, unde acestia află calendarul lucrărilor și lista exactă a documentelor necesare. Documentele sunt predate echipelor prestatorului care se ocupă de efectuarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice cadastrale. După această perioadă, primăria, împreună cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și cu prestatorul afișează rezultatele. Documentele tehnice cadastrale sunt afișate la sediul primăriei comunei sau într-un alt loc stabilit de primar. În acest moment este necesară verificarea datelor referitoare la imobilul deținut (suprafața, amplasamentul, limitele, proprietarii/posesorii etc.). În cazul erorilor, în perioada de 60 de zile aferentă afișării, se poate depune cerere de rectificare pentru corectarea informațiilor, la comisia de soluționare a contestațiilor.

Siguranța juridică și evidență oficială

Odată înscrisă în cartea funciară, proprietatea este înscrisă într-un registru unic de evidență la nivel național, public și verificabil. Datele privind titularul dreptului, suprafața și limitele imobilului sunt recunoscute de instituțiile statului, oferind o bază de date completă a proprietăților dintr-o localitate.

Tranzacții, succesiuni și finanțare

Cartea funciară permite verificarea situației juridice a unui imobil înainte de vânzare, cumpărare sau moștenire. De asemenea, imobilele înscrise pot fi utilizate ca garanție în relația cu instituțiile bancare, facilitându-se accesul la credite ipotecare sau alte forme de finanțare.

Delimitare clară și prevenirea disputelor

Măsurătorile oficiale și delimitarea precisă a proprietăților contribuie la reducerea neclarităților legate de limite și vecinătăți. În același timp, transparența informațiilor din cartea funciară permite verificarea situației unui imobil, sprijinind prevenirea disputelor și a blocajelor administrative.

Prin aceste beneficii tehnice, înregistrarea sistematică contribuie la protejarea proprietății pe termen lung și la utilizarea ei în condiții de siguranță juridică.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnccf/

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF)

