Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama

Nu vopsi gardul casei în aceste culori

Gardul casei este primul lucru care „întâmpină” potențialii cumpărători ai proprietății, scrie express.co.uk.

Asigură-te că are o culoare adecvată, pentru a putea să „ții” la preț.

Primăvara și vara reprezintă anotimpurile în care oamenii sunt „cuprinși” de spiritul schimbării.

Vor să vopsească gardul casei într-o culoare „fresh”, dar nu se gândesc la elementul financiar.

Sigur că un strat nou de vopsea poate face diferența la vânzare, versus un gard scorojit.

Ar fi bine însă să eviți unele culori, atunci când vrei neapărat să faci o schimbare de design.

Galben

Chiar dacă galbenul poate atrage polenizatorii în grădina ta, nu este valabil și pentru… potențialii cumpărători.

Marianne Shillingfird, director de creație la Cuprinol, explică: „Culorile țipătoare pot fi uneori nepotrivit alese. Nuanțele prea deschise, vibrante, nu sunt pe gustul oricui”.

Alb strălucitor

Albul poate fi o provocare. Un gard alb va face mai greu față intemperiilor, un aspect la care viitorul cumpărător s-ar putea gândi de două ori.

Mai mult, gardul se va păta de orice altă culoare și murdăria se va observa ușor.

Roșu

Un alt „no-no” în privința culorii gardului, care duce la deprecierea valorii, spune Luke Saywell, partener al agenției imobiliare Gascoines din Nottinghamshire.

„Este deseori văzută drept o culoare agresivă, evitați-o fără să stați pe gânduri. Roșu cărămiziu ar putea fi o opțiune, dar NU pentru orice fel de casă”, avertizează specialistul.

Multicolor

Un gard „curcubeu” va goni potențialii cumpărători ai casei tale. Luke explică: „Oricât de artistic ar părea gardul, nu va fi pe gustul viitorului cumpărător! E o versiune prea personalizată”.

„Valoarea casei tale se va deprecia”.

Dacă nu dorești să riști în această privință, poți alege un gard verde, care se încadrează perfect în natura înconjurătoare și dă senzația de calm și liniște.

Citește și

IMOBILIARE Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000 euro acum, în luna aprilie 2026
08:17, 18 Apr 2026
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000 euro acum, în luna aprilie 2026
FINANCIAR Spania este aproape de o bulă imobiliară după ce Madrid a devenit atracție pentru bogații lumii
20:31, 16 Apr 2026
Spania este aproape de o bulă imobiliară după ce Madrid a devenit atracție pentru bogații lumii
INEDIT Orașul european în care chiria costă 88 de cenți pe an. Nu oricine poate locui aici
10:28, 06 Apr 2026
Orașul european în care chiria costă 88 de cenți pe an. Nu oricine poate locui aici
IMOBILIARE De ce este importantă verificarea documentelor tehnice ale cadastrului
13:51, 02 Apr 2026
De ce este importantă verificarea documentelor tehnice ale cadastrului
IMOBILIARE Ofertă imobiliară de neratat: Casă cu teren generos și beci cât toată locuința, la preț de garsonieră. Mai mult, te poți muta oricând în ea
12:53, 30 Mar 2026
Ofertă imobiliară de neratat: Casă cu teren generos și beci cât toată locuința, la preț de garsonieră. Mai mult, te poți muta oricând în ea
IMOBILIARE Ce este vânzarea în nudă proprietate, soluția prin care poți obține bani pe locuința ta fără să te muți din ea. O femeie a obținut, astfel, 400.000 €
09:45, 30 Mar 2026
Ce este vânzarea în nudă proprietate, soluția prin care poți obține bani pe locuința ta fără să te muți din ea. O femeie a obținut, astfel, 400.000 €
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Ar putea fi mișcările rapide și controlate ingredientul secret al fitnessului?
FLASH NEWS Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
13:27
Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
CONTROVERSĂ Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
13:11
Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
13:07
Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
SĂNĂTATE Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
13:05
Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
STENOGRAME PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
13:00
PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
FLASH NEWS Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
12:58
Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop

