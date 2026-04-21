Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama

Nu vopsi gardul casei în aceste culori

Gardul casei este primul lucru care „întâmpină” potențialii cumpărători ai proprietății, scrie express.co.uk.

Asigură-te că are o culoare adecvată, pentru a putea să „ții” la preț.

Primăvara și vara reprezintă anotimpurile în care oamenii sunt „cuprinși” de spiritul schimbării.

Vor să vopsească gardul casei într-o culoare „fresh”, dar nu se gândesc la elementul financiar.

Sigur că un strat nou de vopsea poate face diferența la vânzare, versus un gard scorojit.

Ar fi bine însă să eviți unele culori, atunci când vrei neapărat să faci o schimbare de design.

Galben

Chiar dacă galbenul poate atrage polenizatorii în grădina ta, nu este valabil și pentru… potențialii cumpărători.

Marianne Shillingfird, director de creație la Cuprinol, explică: „Culorile țipătoare pot fi uneori nepotrivit alese. Nuanțele prea deschise, vibrante, nu sunt pe gustul oricui”.

Alb strălucitor

Albul poate fi o provocare. Un gard alb va face mai greu față intemperiilor, un aspect la care viitorul cumpărător s-ar putea gândi de două ori.

Mai mult, gardul se va păta de orice altă culoare și murdăria se va observa ușor.

Roșu

Un alt „no-no” în privința culorii gardului, care duce la deprecierea valorii, spune Luke Saywell, partener al agenției imobiliare Gascoines din Nottinghamshire.

„Este deseori văzută drept o culoare agresivă, evitați-o fără să stați pe gânduri. Roșu cărămiziu ar putea fi o opțiune, dar NU pentru orice fel de casă”, avertizează specialistul.

Multicolor

Un gard „curcubeu” va goni potențialii cumpărători ai casei tale. Luke explică: „Oricât de artistic ar părea gardul, nu va fi pe gustul viitorului cumpărător! E o versiune prea personalizată”.

„Valoarea casei tale se va deprecia”.

Dacă nu dorești să riști în această privință, poți alege un gard verde, care se încadrează perfect în natura înconjurătoare și dă senzația de calm și liniște.

