Mircea Dinescu face haz de necaz după ce i-a ars casa. „Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză” 

Mircea Dinescu a făcut haz de necaz după ce un incendiu i-a mistuit casa din lemn din comuna Cetate, județul Dolj, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Mircea Dinescu a scris o poezie după ce i-a ars casa

Pentru a face haz de necaz, după incident, scriitorul a postat pe contul său de Facebook un mesaj. Acesta a compus o poezie care se intitulează: „Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză”

„După cercetări minuțioase în cenușa casei mele de pe dealul Cetății s-a descoperit un manuscris în care recunosc că sunt un piroman înrăit.

Iată dovada:

Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză

Unde miroase-a pagubă sunt primul

care sosește să își facă plinul,

căci m-am născut cu degetele-n priză

și mi-am luat doctoratul la valiză.

Ca Nero ies betuț pe bulevarde,

ținînd-o de mîner s-o simt cum arde

și mai că aș da foc la tot orașul

să îmi adun dușmanii cu fărașul.

M-am angajat la pompele funebre

dar îmi lipsește una din vertebre

și cînd mi-au pus coșciugul în spinare,

crezui că-s pe vapor și-am rău de mare.

Iar la bordel, văzînd sărmani la coadă,

gîndii că se dau nuci și marmeladă.

Cînd dama-mi zise: urcă-te pe mine,

mi-am amintit c-am rău de înălțime

și m-am simțit un pom fără de fructe,

cu mîna largă-n buzunare rupte”, a scris Mircea Dinescu.

Dosar penal pentru distrugere prin incendiere

Polițiștii au întocmit și un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, după ce scriitorul a depus și o plângere la Parchet. El a sesizat că o casă din lemn pe care o deține în comuna Cetate din județul Dolj a fost incendiată.

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie, însă autoritățile au făcut sesizarea pe 17 aprilie. Imobilul a fost distrus în totalitate, iar prejudiciul a fost estimat la aproximativ 100.000 de euro, informează IPJ Dolj.

