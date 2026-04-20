Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu face haz de necaz după ce i-a ars casa. „Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză” 

Mircea Dinescu face haz de necaz după ce i-a ars casa. „Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză” 

Mircea Dinescu face haz de necaz după ce i-a ars casa.
Mircea Dinescu a făcut haz de necaz după ce un incendiu i-a mistuit casa din lemn din comuna Cetate, județul Dolj, în urmă cu aproximativ două săptămâni.  

Mircea Dinescu a scris o poezie după ce i-a ars casa 

Pentru a face haz de necaz, după incident, scriitorul a postat pe contul său de Facebook un mesaj. Acesta a compus o poezie care se intitulează: „Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză”

„După cercetări minuțioase în cenușa casei mele de pe dealul Cetății s-a descoperit un manuscris în care recunosc că sunt un piroman înrăit. 

Iată dovada: 

Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză 

Unde miroase-a pagubă sunt primul 

care sosește să își facă plinul, 

căci m-am născut cu degetele-n priză 

și mi-am luat doctoratul la valiză. 

Ca Nero ies betuț pe bulevarde, 

ținînd-o de mîner s-o simt cum arde 

și mai că aș da foc la tot orașul 

să îmi adun dușmanii cu fărașul. 

M-am angajat la pompele funebre 

dar îmi lipsește una din vertebre 

și cînd mi-au pus coșciugul în spinare, 

crezui că-s pe vapor și-am rău de mare. 

Iar la bordel, văzînd sărmani la coadă, 

gîndii că se dau nuci și marmeladă. 

Cînd dama-mi zise: urcă-te pe mine, 

mi-am amintit c-am rău de înălțime 

și m-am simțit un pom fără de fructe, 

cu mîna largă-n buzunare rupte”, a scris Mircea Dinescu. 

Dosar penal pentru distrugere prin incendiere 

Polițiștii au întocmit și un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, după ce scriitorul a depus și o plângere la Parchet. El a sesizat că o casă din lemn pe care o deține în comuna Cetate din județul Dolj a fost incendiată. 

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie, însă autoritățile au făcut sesizarea pe 17 aprilie. Imobilul a fost distrus în totalitate, iar prejudiciul a fost estimat la aproximativ 100.000 de euro, informează IPJ Dolj. 

