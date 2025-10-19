Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025

19 oct. 2025, 07:26, Imobiliare
Un proprietar oferă spre închiriere o garsonieră confort 3, situată în Călărași, la etajul 3.

Garsoniera are o suprafață de 12 metri pătrați și este compusă din cameră, hol și baie.

Nu are bucătărie, dar poți amenaja, probabil, o chicinetă de mici dimensiuni. Încălzirea este electrică, cu boiler electric.

Chiria cerută de proprietar este de 500 de lei pe lună și percepe o garanție de 1.500 de lei, cu contract la ANAF.

Cum arată piața chiriilor din România

Piața chiriilor este în creștere accentuată, mai ales în această perioadă, când românii migrează spre orașele mai mari și studenții caută un loc în care să stea, dacă nu vor cazare sau nu mai „prind” la cămin.

A „explodat” cererea pe piața chiriilor: la două camere, preţul mediu variază între 500 şi 670 de euro în Bucureşti. Cele mai mari preţuri medii se înregistrează în Capitală, în special în sectorul 1 (750 de euro) şi s­ectorul 2 (675 de euro), potrivit anunţurilor publicate pe Storia.

România a înregistrat în vara lui 2025 o creştere a chiriilor de 5,8% față de aceeași perioadă a lui 2024, marcând un ritm de peste două ori mai rapid decât media UE, care s-a situat la 2,3%, informează zf.ro.

Totodată, chiriașii vor să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere și visează să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, arată o cercetare trasmisă de Imobiliare.ro, prețuri greu de găsit în aceste vremuri scumpe.

