Teren de 3.600 mp în centrul comunei Plugari, concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului

16 ian. 2026, 08:04, Imobiliare
În ciuda faptului că proiectele de investiții durează la Iași cu anii, până la implementare, firma nou-înființată a fostei soții a edilului din Plugari a concesionat rapid un teren în „buricul” satului.

Urmează amenajarea terenului pentru organizarea de evenimente, scrie Ziarul de Iași. Cazul pare a fi un șir lung de „recorduri”, precizează jurnaliștii ieșeni.

Proiectul care a implicat concesionarea rapidă a unui teren la Plugari ar putea da de gândit autorităților locale.

La mijloc ar fi un „ping-pong” în familie.

Mai exact, conform hotărârii Consiliului Local din comună adoptată pe 30 octombrie, o solicitare de concesionare a terenului fusese înregistrată la Primăria Plugari pe 22 septembrie. Un raport de evaluare imobiliară a terenului situat în intravilanul localității, lângă sala de sport și în apropierea sediului primăriei locale, a fost făcut o lună mai târziu, pe 23 octombrie. După încă o săptămână, proiectul de hotărâre a intrat în dezbaterea Consiliului Local, de care a trecut cu un singur vot de abținere. La Plugari există 11 consilieri PNL, unul PSD și unul de la AUR.

Sursa foto: Ziarul de Iași

