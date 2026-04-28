Ce sunt documentele tehnice ale cadastrului

Ce sunt documentele tehnice ale cadastrului

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, documentele tehnice ale cadastrului reprezintă rezultatul final al activităților desfășurate în teren și al analizei informațiilor colectate. Aceste documente stau la baza înscrierii imobilelor în evidențele oficiale de cadastru și carte funciară.

Documentele tehnice ale cadastrului sunt realizate de persoane fizice/juridice autorizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și sunt verificate și recepționate de Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Care sunt documentele tehnice ale cadastrului și ce informații conțin

Pe parcursul derulării lucrărilor, specialiștii colectează și corelează date din mai multe surse – documente de proprietate, evidențe administrative și măsurători realizate în teren – pentru a obține o imagine cât mai fidelă asupra situației fiecărui imobil. Toate aceste informații sunt integrate în documentele tehnice ale cadastrului.

Documentele tehnice ale cadastrului întocmite în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt următoarele:

  1. a) planul cadastral;
  2. b) registrul cadastral al imobilelor;
  3. c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători.

Acestea includ atât reprezentarea grafică a proprietăților, cât și informațiile descriptive aferente. Planul cadastral indică amplasamentul și limitele imobilelor, iar registrele cadastrale conțin date despre imobil (adresă, suprafață, categorie de folosință etc.), proprietari/deținători, sarcini/dezmembrăminte, precum și alte notări sau interdicții.

Afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

În procesul de înregistrare sistematică, etapa de afișare și consultare publică a documentelor tehnice ale cadastrului este esențială. Cetățenii trebuie să verifice datele și să semnaleze eventuale neconcordanțe, prin depunerea unor cereri de rectificare.

După soluționarea acestor cereri și integrarea soluțiilor stabilite, documentele tehnice devin baza pentru deschiderea cărților funciare și pentru înregistrarea oficială a proprietăților. Prin rolul lor, acestea contribuie la crearea unei evidențe unitare, clare și actualizate a imobilelor, esențială pentru siguranța dreptului de proprietate și pentru o administrare eficientă a terenurilor și construcțiilor.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

