Bucate de vară și băuturi pentru Adormirea Maicii Domnului: Un meniu de sărbătoare cu preparate inedite de 15 august

Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Crăciun și Sfintele Paști sunt cele patru mari sărbători creștin-ortodoxe. În cazul celor două mari sărbători creștine de vară, nu există ornamente, nu există preparate „canonice” recunoscute oficial de Biserica Ortodoxă Română.

De Nașterea Domnului, creștinii împodobesc bradul, ornamentează locuința cu lumini, servesc carne de porc și salată de boeuf, coc cozonaci și îl așteaptă pe Moș Crăciun să vină cu cadourile. De Învierea Domnului, se mănâncă friptură de miel, pește și drob, se ciocnesc ouă vopsite, se coace cozonacul și pasca, se merge la Liturghia Învierii pentru a se lua Sfânta Lumină de la Ierusalim și se zice salutul tradițional „Hristos a Înviat!”, iar copiii cuminți primesc daruri de la Iepuraș.

Însă, celelalte două sărbători, deși de o importanță majoră pentru că sunt dedicate unor evenimente din epoca apostolică, nu sunt celebrate cu mare fast. Pe 24 iunie se sărbătorește martiriul celor doi sfinți apostoli, iar pe 15 august se țin slujbe pentru trecerea Fecioarei Maria la cele veșnice, în trup și în suflet.

De Sfinții Apostoli Petru și Pavel se poate consuma pește

La fel ca în cazul Crăciunului și Paștelui, se ține post înainte de aceste două sărbători: se ține post 7 zile înainte de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar înainte de Adormirea Maicii Domnului, este stabilit o perioadă de post timp de două săptămâni care începe pe 1 august.

De regulă, românii desfășoară mese festive sau petreceri la picnic, cu grătar. De Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se consumă pește. În Noul Testament scrie că Sfântul Apostol Petru era pescar până să devină Apostol, și ulterior, primul Papă din istorie.

Peștele, cunoscut ca „ichthus”, un acronim al mărturisirii „Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”, este considerat un simbol al creștinismului timpuriu în perioada persecuțiilor în Imperiul Roman. Iisus și apostolii au săturat 5.000 de oameni înfometați, împărțindu-le doi pești și cinci pâini.

Prin urmare, se poate consuma pește fript, pește la grătar, supă de pește, precum și preparate sau băuturi care conțin fructe de sezon: căpșuni, vișine, cireșe etc.

Fecioara Maria, zodia Fecioară și constelația Virgo

Pentru că sărbătoarea pică pe 15 august, de regulă se consumă preparate din legume, cereale și fructe de sezon. Trebuie menționat că de-a lungul Evului Mediu, constelația zodiacală a Fecioarei (perioada 23 august – 22 septembrie) a fost asociată cu Fecioara Maria.

Babilonienii au denumit constelația „brazdă”, dedicată zeiței Shala, portretizată cu un spic de grâu. De atunci, constelația Virgo a fost asociată cu secerișul. La greci și romani, constelația era dedicată zeiței agriculturii și a ogoarelor, Demetra/Ceres.

Cele mai multe publicații de horoscop ilustrează zodia Fecioarei ca pe o femeie pură, inocentă, îmbrăcată într-un chiton grecesc, și care ține un spic de grâu. Uneori este ilustrată și cu aripi de îngeri. Și cum constelația zodiacală a fost asociată cu Fecioara Maria și ne aflăm la sfârșitul verii, se recomandă preparate de sezon.

Meniul de Adormirea Maicii Domnului

Până la venirea toamnei, are loc secerișul. În august se colectează recoltele de grâu, sunt culeși soiurile timpurii de struguri copți, merele coapte, zmeura, caisele, piersicile, pepenii, castraveții, roșiile, fasolea, vinetele, porumbul și prunele.

Iată zece alimente delicioase care pot fi servite musafirilor și persoanelor dragi care își serbează onomastica de Adormirea Maicii Domnului.

Cum majoritatea românilor prepară carne de pui, vită, pește sau porc la grătar (după preferințe, cu legume coapte la grătar, ciuperci marinate, toate înfipte în frigărui), acest top include strict preparate și băuturi din fructe, legume și cereale de sezon.

N-ar strica totuși niște aripioare de pui picante, fripte în crustă de porumb sau brioșe cu fructe care să completeze un platou de vară. La finalul acestei mese copioase, se bea de preferință un pahar cu must, vin sau pălincă de prune.

