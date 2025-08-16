Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie

Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie

Foccacia, originală din orașul Bari, regiunea Puglia, este o pâine pufoasă italiană plată. Are aspect brăzdat și este aromată cu ulei de măsline, presărată cu sare grunjoasă și ierburi aromatice, legume și brânză.  Are o grosime de 1,25 – 2,5 centimetri, având o crustă subțire deasupra și dedesubt.  

Sunt mai multe sortimente, dar cel mai cunoscut este Focaccia barese, provenită din sudul Italiei.  Ce o deosebește de pizza este aluatul – este lăsat să crească în cuptor după ce a fost întins înainte.

Scurt istoric culinar

Rețeta datează de pe vremea etruscilor, încă din anii 900-500 î.Hr. Ulterior, rețeta a fost preluată de romani și transmisă din generație în generație, preparată de brutari.   După rețeta originală, era preparată dintr-o compoziție simplă din făină, apă și sare. Aluatul era aplatizat pe plăci de piatră și copt sub cenușa fierbinte.

În limba latină i se zicea „pâine de vatră”.  De regulă, patricienii adăugau rozmarin, savlie, măsline, brânză și usturoi.  În timpurile noastre, se adaugă anșoa, roșii cherry și ardeii roșii copți.

Există mai multe tipuri de Focaccia, potrivit Știrile PRO TV:

  • Focaccia di Bari – roșii chery și măsline;
  • Focaccia di Recco – umplută cu brânză Crescenza;
  • Focaccia umplută cu șuncă și brânză;

Rețetă: Focaccia umplută cu brânză

Iată următoarele ingrediente:

  1. Aluat – 540 grame făină albă, 10 grame drojdie instant, 5 grame sare, 30 grame măsline, 370 – 380 mililitri apă caldă
  2. Umplutură – 180 grame brânză Gorgonzola Dolce, 165 grame mozzarella, 90 grame parmezan, busuioc proaspăt
  3. Topping – sare, rozmarin, 45 grame ulei de măsline extravirgin

Mod de preparare: Se adaugă apă caldă peste drojdia dintr-un bol mare și se amestecă până la dizolvare. Se adaugă sare, uleiul de măsline și făina și se amestecă. Se adaugă 1-2 linguri de apă pentru a obține un aluat moale. Se transferă aluatul pe o suprafață presărată cu făină și se frământă manual  timp de 7 minute, până devine neted.

Aluatul se împarte în două bile egale și sunt acoperite. După 30 de minute, se tapetează o tavă mare și plată cu hârtie de copt. Prima bilă de aluat este întinsă într-un cerc de 35-38 cm diametru și se așază în tavă.Sunt amestecate într-un bol cele trei tipuri de brânză și busuiocul. Se toarnă amestecul peste aluat, lăsând o margine de 2,5 cm liberă. Este întinsă a doua bilă de aluat la aceeași dimensiune și pusă peste umplutură.

După 45 de minute, timp în care se lasă aluatul la odihnit, cuptorul trebuie preîncălzit la 220 grade Celsius. Faci gropițe pe suprafața aluatului pentru a le stropi cu ulei de măsline ș ia presăra sare de mare și rozmarin. Preparatul este lăsat timp de 30 de minute la copt, până capătă o nuanță aurie. Scoate preparatul din cuptor, lasă-l la răcit pentru 10 minute. Focaccia este gata pentru a fi servită!

Autorul recomandă: Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene

