UE atrage în joc peste 80 de miliarde de euro pentru finanțarea companiilor tech. Ce este și cum funcționează mecanismul de investiții lansat de Comisia Europeană și BEI 

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) lansează Pactul european al investitorilor instituționali, conceput pentru a mobiliza capital pe termen lung pentru companiile europene de tehnologie. Până în prezent, 13 investitori instituționali au anunțat că se vor asocia cu acest mecanism de finanțare, care ar urma să pompeze zeci de miliarde de euro în ecosistemul european de startup-uri tech.

Inițiativa, parte a Strategiei UE pentru startup-uri și companii în creștere, urmărește să abordeze una dintre problemele persistente ale sectorului european de tehnologie. Companiile pot atrage relativ ușor finanțare în primele etape de dezvoltare, dar ulterior au nevoie de investiții mult mai mari pentru a se extinde. Potrivit Comisiei Europene, tocmai în această etapă Europa duce încă lipsă de capital.

„Talent, idei și ambiție – Europa le are pe toate. Acum ne asigurăm că firmele noastre inovatoare pot crește, se pot extinde și pot deveni lideri pe scena globală”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, potrivit euperspectives.eu.

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De la startup la companie în expansiune

Pentru companiile de tehnologie, acest lucru ar putea însemna un acces mai bun la finanțare în momentul în care investițiile de dimensiuni mai mici, specifice fazei de startup, nu mai sunt suficiente. Companiile pot avea nevoie de capital suplimentar pentru a se extinde rapid, pentru a intra pe noi piețe sau pentru a continua dezvoltarea produselor.

Comisia și BEI vor, de asemenea, ca firmele de succes să poată crește la nivel global fără să fie nevoite să își mute în afara Europei următoarea etapă de dezvoltare. Pactul are două componente principale. Comisia va coordona un forum în cadrul căruia investitorii instituționali vor putea discuta cu UE despre politicile de investiții și aspectele de reglementare.

Grupul BEI va crea, în paralel, o platformă de investiții menită să ajute investitorii să identifice fonduri și companii europene potrivite pentru investiții. Platforma va furniza, de asemenea, informații de piață și va ajuta investitorii să își vândă ulterior participațiile.

Zeci de miliarde de euro în joc

Noul cadru urmărește, de asemenea, să direcționeze capitalul investitorilor instituționali către două inițiative europene majore de investiții. European Tech Champions Initiative 2.0 ar urma să mobilizeze până la 80 de miliarde de euro, potrivit Comisiei. Prima etapă a programului, lansată în 2023, a susținut 15 mega-fonduri și 47 de companii în expansiune, dintre care 15 unicorni – startup-uri evaluate la peste 1 miliard de euro.

„Obiectivul nostru este clar: să le oferim investitorilor instituționali europeni un punct unic și credibil de acces la finanțarea inovației”, spune Nadia Calviño, președinta Grupului BEI

A doua inițiativă, Scaleup Europe Fund, vizează atragerea a 5 miliarde de euro. Fondul va investi în companii de tehnologie aflate în etape mai avansate de dezvoltare, care activează în domenii precum inteligența artificială, semiconductorii, robotica, energia, industria spațială și biotehnologia.

UE pune accent pe finanțarea inovației

Bruxelles-ul încearcă de mai mult timp să împiedice companiile europene de tehnologie fie să rămână de mici dimensiuni, fie să caute în afara Europei capitalul necesar pentru dezvoltare. Noul pact ar trebui să conecteze marile surse europene de investiții pe termen lung cu companiile care au potențialul de a se extinde la scară mare.

Pactul este însă voluntar și nu garantează, prin el însuși, că zeci de miliarde de euro vor ajunge în companiile europene. Obiectivul principal este să faciliteze accesul investitorilor deja interesați de sectorul european de tehnologie la oportunitățile de investiții potrivite.

„Obiectivul nostru este clar: să le oferim investitorilor instituționali europeni un punct unic și credibil de acces la finanțarea inovației”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.

Prin urmare, Comisia nu urmărește doar să ajute noile startup-uri să treacă de etapa de început. Bruxelles-ul vrea ca și companiile care au reușit deja să se dezvolte să aibă suficient capital pentru a deveni companii europene de anvergură.

Cum funcționează mecanismul de investiții în companii tech

Mecanismul nu presupune ca banii să fie distribuiți direct de Comisia Europeană către startup-uri. Investitorii instituționali vor avea acces la o platformă europeană care le va permite să identifice fonduri și oportunități de investiții, iar capitalul va fi direcționat prin aceste fonduri către companii aflate în etape avansate de dezvoltare.

Inițiativa vizează în special companiile care au trecut de faza inițială și au nevoie de finanțări mult mai mari pentru a-și accelera dezvoltarea, a intra pe piețe externe sau a continua investițiile în produse și tehnologii. Problema pe care încearcă să o rezolve Bruxelles-ul este tocmai deficitul de capital disponibil în această etapă de creștere, în condițiile în care companiile europene găsesc mai ușor finanțare la început de drum decât pentru rundele mari de investiții necesare ulterior.

Capitalul vine în principal de la investitori instituționali, precum fonduri de pensii, asigurători și alte instituții care gestionează bani pe termen lung. BEI și resursele publice europene funcționează ca element de ancorare și catalizare a investițiilor private. În cazul ETCI 2.0, de exemplu, Grupul BEI s-a angajat să investească până la 1,25 miliarde de euro, iar inițiativa urmărește să mobilizeze până la 80 de miliarde de euro pentru peste 1.500 de companii europene aflate în faza de scale-up.

Banii nu merg direct către toate startup-urile, ci în fonduri de investiții care, la rândul lor, investesc în companii de tehnologie. ETCI 2.0 va finanța atât mega-fonduri, cât și, pentru prima dată, fonduri de creștere de dimensiuni medii, de peste 300 de milioane de euro. Domeniile vizate includ AI, deep tech, științele vieții, securitate cibernetică, spațiu, fintech și tehnologii curate.