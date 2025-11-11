Prima pagină » Economic » Miliardarii Pavăl au pus ochii pe lanțul de supermarketuri Carrefour. Cine se mai bate să preia cele 460 de magazine

Miliardarii Pavăl au pus ochii pe lanțul de supermarketuri Carrefour. Cine se mai bate să preia cele 460 de magazine

11 nov. 2025, 19:35, Economic
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman și unii dintre cei mai mari antreprenori din România, se află pe lista investitorilor care au depus oferte pentru a cumpăra magazinele lanțului Carrefour, care ar pleca din România, potrivit Profit.ro. Oferte au venit și din partea Zabka, deținătorul brandului Froo în România și grupul francez Auchan. 

După ce au apărut mai multe informații în presa franceză potrivit cărora Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărător, acum surpriza vine din partea fraților Pavăl care s-ar afla pe lista investitorilor care au depus oferte ca să pună mâna pe cele 458 de magazine pe care Carrefour le operează în România. Acestea au generat venituri de aproape 2,3 mld. euro în primele nouă luni din acest an. Retailerul francez nu a confirmat ieșirea de pe piața românească și spune că articolele din presă nu reflectă anunțul oficial al companiei.

„Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei. Strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public.”

Zabka și Auchan pe lista investitorilor interesați

Deși nu sunt prezenți pe piața de retail alimentar, frații Pavăl și-au exprimat interesul pentru expansiune, chiar și la nivel internațional, după ce vara trecută au cumpărat cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din Grecia. În cursa pentru Carrefour se află și grupul polonez Zabka, deținătorul Froo și proaspăt pe piața românescă care vrea să se extindă cât mai mult în România. După primul an și jumătate pe piață, Zabka a ajuns la 122 de magazine. „Avem planuri ambițioase de creștere pe piața românească, atât organic, cât și prin achiziții de lanțuri de magazine mici”, spun reprezentanții Zabka.

De asemenea, grupul Auchan s-ar afla și el pe lista investitorilor care vor să cumpere magazinele Carrefour. Francezii sunt prezenți în România cu 26 de hipermarketuri și 395 de magazine. Achiziția Carrefour de către Auchan ar putea să pună probleme de concurență, în contextul în care și-ar dubla prezența pe piața locală.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pleacă sau nu Carrefour din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

Carrefour dispare din România. Retailerul francez a mandatat banca BNP să caute cumpărător

