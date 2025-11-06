Pleacă sau nu Carrefour din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

Gigantul Carrefour a dat mai multe informații privind posibila sa plecare din România și anunță că va continua să investească în țara noastră, dar și să își extindă rețeaua de magazine.

Pe scurt, mesajul Carrefour ar fi că este în România și continuă să investească aici, potrivit Stirile Pro TV.

În rapoartele oficiale, prezentate investitorilor, Carrefour a recunoscut, dar fără a preciza ceva legat strict de o vânzare a operațiunilor, că în România condițiile economice s-au deteriorat, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, pe fondul inflației în creștere, ce afectează vizibil puterea de cumpărare.

De asemenea, oficialii Carrefour au spus că, alături de rezultatele la nouă luni ale companiei că, în cazul țării noastre, măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încrederii consumatorilor, fapt care afectează consumul. După aproape două săptămâni, reprezentanții companiei au venit și cu o poziție oficială în ce privește informațiile apărute.

În ce privește posibila renunțare la activitatea din România în favoarea altui competitor, oficialii companiei nu au dat vreun alt răspuns decât că „la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.”

„Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei. Strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public”, au mai spus reprezentanții. „România este o piață cu potențial, care a crescut modele profesioniste de retail, iar relațiile cu comunitățile locale ne confirmă că am făcut alegerea corectă să investim în dezvoltarea companiei pe piața din România. Toate acestea ne oferă suficiente motive să ne poziționăm în continuare ca un actor important pe piața de retail și ca unul dintre principalii inovatori ai acesteia”, a mai comunicat Gilles Ballot, CEO-ul Carrefour România, potrivit sursei citate.

Recent, informatia privind posibila plecare a fost prezentată de publicația economică Bloomberg, care a anunțat că gigantul de retail a mandatat grupul financiar BNP Paribas să caute posibili cumpărători pentru afacerile din România.

