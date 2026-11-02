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O companie românească de aviație privată vrea să ajungă la 15 aeronave în următorii trei ani. MyJet își extinde operațiunile în Europa

O companie românească de aviație privată vrea să ajungă la 15 aeronave în următorii trei ani. MyJet își extinde operațiunile în Europa
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MyJet, companie de aviație de afaceri înființată în România, își propune să își extindă activitatea pe piața europeană și să își mărească flota administrată de la opt la 14–15 aeronave în următorii trei ani. Planul de dezvoltare prevede adăugarea a două-trei aeronave în fiecare an și atragerea unor noi proprietari din mai multe state europene.

Compania urmărește să își consolideze poziția în industria europeană de business aviation prin extinderea serviciilor de administrare a aeronavelor, intermedierea zborurilor charter și servicii premium pentru proprietari și pasageri.

Potrivit datelor prezentate de MyJet, activitatea operațională a companiei a crescut cu aproximativ 16,3% în 2025 față de anul precedent. Totodată, 90% dintre zboruri au avut destinații internaționale, iar 85% dintre clienții din portofoliu provin din afara României.

Cererea pentru zborurile private rămâne peste nivelul de dinaintea pandemiei

Extinderea MyJet are loc într-un context în care industria aviației private continuă să înregistreze un nivel ridicat de activitate. Datele Aviation Week arată că, în 2024, utilizarea aeronavelor private a depășit valorile din ianuarie 2020 cu 14% în cazul avioanelor mari, cu 22% pentru cele de dimensiuni medii și cu 28% pentru jeturile ușoare.

După creșterea accelerată din perioada 2020–2022, piața s-a stabilizat, însă cererea se menține peste nivelurile înregistrate înaintea pandemiei.

Reprezentanții MyJet consideră că flexibilitatea oferită de avioanele private reprezintă un avantaj pentru antreprenorii și executivii care trebuie să ajungă în mai multe destinații într-un interval scurt.

„Business aviation nu mai trebuie privită exclusiv prin prisma luxului. Pentru tot mai mulți antreprenori și executivi, aeronava este un instrument de business care le permite să câștige una dintre cele mai importante resurse: timpul. Vedem clienți care trebuie să ajungă în două sau trei destinații într-o singură zi, iar flexibilitatea și eficiența devin criterii esențiale”, a declarat Cătălin Enache, Managing Director MyJet.

Portofoliul companiei include antreprenori și firme din domenii precum construcțiile, sectorul imobiliar, industria farmaceutică și retailul. MyJet observă, de asemenea, o creștere a numărului de clienți mai tineri.

România, o piață în dezvoltare pentru aviația de afaceri

Evoluția sectorului este vizibilă și pe piața locală. România a înregistrat 13.449 de mișcări de business aviation în 2024, cu 8% mai multe față de anul precedent, potrivit datelor Asociației Europene de Aviație de Afaceri (EBAA).

În aceeași perioadă, numărul aeronavelor de business cu bază în România a crescut de la 34 la 38, iar cel al aeronavelor înmatriculate în țară a urcat de la 25 la 29.

Traficul specific acestui sector s-a extins și la nivelul infrastructurii aeroportuare: 22 de aeroporturi din România au operat zboruri de business aviation în 2024, față de 16 în anul anterior.

Impactul economic al industriei este estimat la aproximativ 360 de milioane de euro și 5.800 de locuri de muncă directe și indirecte, conform datelor citate de companie.

MyJet caută noi clienți în Bulgaria, Grecia și Spania

Compania are deja aeronave administrate pentru proprietari din Bulgaria și Italia și poartă discuții cu potențiali clienți din Spania. În paralel, MyJet urmărește să atragă noi proprietari de aeronave din regiunea Balcanilor, inclusiv din Bulgaria, Grecia și Republica Moldova.

Planurile de dezvoltare includ și extinderea infrastructurii operaționale în Europa. Printre variantele analizate se află obținerea unui certificat de operator aerian (AOC) în Malta.

În activitatea de intermediere a zborurilor charter, MyJet colaborează cu un partener elvețian și are o echipă de trei persoane care gestionează solicitări din întreaga Europă. Compania dispune deja de puncte de lucru operaționale în Geneva și Londra și ia în calcul deschiderea unui birou permanent în capitala britanică în următorii cinci ani.

În București, MyJet este agent autorizat pentru servicii de asistență la sol pe Aeroportul Băneasa, unde dispune de personal și echipamente proprii. Compania oferă și servicii de transport la sol, inclusiv printr-o flotă de automobile Mercedes V-Class.

Principalele destinații internaționale ale companiei sunt Nisa, Geneva, Paris, Istanbul și Milano. Rețeaua de zboruri acoperă Europa, Africa, Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat.

Compania a fost fondată în 2019

MyJet a fost înființată în 2019 de Valentin și Robert Vișoiu, tată și fiu, după ce cei doi au urmat împreună cursuri de pilotaj.

În prezent, flota administrată de companie cuprinde opt aeronave, printre care Citation Jet 1, Citation XLS+, Embraer Phenom 300E, Gulfstream G200, Hawker 400XP, HondaJet și Vision Jet.

Printre aeronavele administrate se află și un Embraer Phenom 300, deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman. Aeronava, evaluată la aproximativ 9 milioane de euro, a făcut anterior parte din flota Țiriac Air.

Pentru următorii trei ani, MyJet își concentrează strategia pe extinderea flotei, dezvoltarea serviciilor de intermediere charter și consolidarea segmentului de concierge, cu obiectivul de a-și crește prezența pe piața europeană de aviație privată.

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