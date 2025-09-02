Prima pagină » Economic » Număr record de angajați în construcții. Totuși, avansul este diminuat de majorarea TVA pentru construcțiile noi

Număr record de angajați în construcții. Totuși, avansul este diminuat de majorarea TVA pentru construcțiile noi

02 sept. 2025, 19:25, Economic
Numărul muncitorilor din construcții  a atins un record istoric în luna mai 2025 – o creștere cu 40.000.

Totuși, acest nivel a fost înregistrat înainte de creșterea TVA și eliminarea facilităților fiscale.

Fondurile europene rămân decisive pentru marile investiții în derulare și proiectele de construcții, potrivit România TV .

Bilanțul de la finalul anului 2025 ar putea fi modest.

Însă, activitatea din construcții rămâne susținută de investițiile publice: 700 de km de drumuri rapide și proiecte ample de modernizare feroviare în derulare, finanțată din fonduri europene.

Între timp, dezvoltările private încetinesc:  autorizațiile pentru locuințe au coborât la nivelul din 2015-2016, iar pe piața de birouri, proiectanții sunt prudenți.

