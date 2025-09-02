Număr record de angajați în construcții. Totuși, avansul este diminuat de majorarea TVA pentru construcțiile noi

Numărul muncitorilor din construcții a atins un record istoric în luna mai 2025 – o creștere cu 40.000.

Totuși, acest nivel a fost înregistrat înainte de creșterea TVA și eliminarea facilităților fiscale.

Fondurile europene rămân decisive pentru marile investiții în derulare și proiectele de construcții, potrivit România TV .

Bilanțul de la finalul anului 2025 ar putea fi modest.

Însă, activitatea din construcții rămâne susținută de investițiile publice: 700 de km de drumuri rapide și proiecte ample de modernizare feroviare în derulare, finanțată din fonduri europene.

Între timp, dezvoltările private încetinesc: autorizațiile pentru locuințe au coborât la nivelul din 2015-2016, iar pe piața de birouri, proiectanții sunt prudenți.

Sursa Video: Români TV

