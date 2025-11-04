Prima pagină » Economic » O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro

O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro

04 nov. 2025, 19:08, Economic
O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro

În timp ce România duce lipsă de strategii pe zona de vehicule electrice, Polonia se pregătește să găzduiască o fabrică de piese pentru motoarele electrice ale mașinilor Hyundai și Kia. Giganții coreeni de la POSCO au investit 42 de milioane de euro în fabrica de la Brzeg care va oferi locuri de muncă pentru 200 de oameni. 

Prima fabrică de componente pentru motoare electrice, POSCO International Poland a fost finalizată în Bzeg, în Zona Economică Specială Wałbrzych „Invest-Park”. Astfel, gigantul tech coreean nu lansează doar o companie modernă în Polonia, ci consolidează poziția țării pe piața europeană a industriei auto moderne. Complexul cu o suprafață de peste 25.000 mp2 va găzdui o hală de producție și depozitare, două clădiri de birouri și va oferi locuri de muncă pentru mai mulți oameni.

Polonia primește șansa la deschidere globală

Noua fabrică, ridicată în doar 13 luni, va fi destinată producerii de componente pentru motoarele electrice cu emisii zero pentru vehiculele celor de la Hyundai și Kia. „Prima fabrică de producție și depozitare a POSCO International Poland E-Mobility din Polonia este un proiect de importanță strategică pentru regiune și industria electromobilității”. Construcția fabrici, este de asemnea, o oportunitate pentru regiunea poloneză, care răspunde la schimbările pe care le cere piața atuo, mai multă tehnologie cu cât mai puține emisii. Investiția gigantului high-tech este bazată pe soluții tehnologice avansate, care aduc efecte concrete pentru Brzeg. Pe lângă crearea unor locuri noi de muncă, vor fi dezvoltate competențele locale iar regiunea va deveni atractivă pentru investitorii din întreaga lume.

Practic, noua fabrică a celor de la POSCO arată cum funcționează strategia industrială a Poloniei de a atrage investiții din partea giganților high-tech. În schimb, România stagnează la acest capitol din cazua lipsei de planificare și a infrastructurii nepregătite.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR

Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa

