Prima pagină » Auto » Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa

Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa

05 sept. 2025, 09:38, Auto
Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa
Toyota va produce un model complet electric / foto: colaj Shutterstock

Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa. De altfel, constructorul auto japonez are în plan să construiască o fabrică de baterii lângă uzina de asamblare din Cehia. Momentan, nu a fost dezvăluit un calendar de producție pentru noul model electric. Însă, grupul nipon a precizat la cât se ridică investiția.

Reprezentanții Toyota au anunțat că au în plan să producă un model complet electric, la uzina din Cehia. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa. De altfel, reprezentanții au mai anunțat că există în plan construirea unei fabrici de baterii, în apropierea uzinei de asamblare.

Toyota va produce un model complet electric

Constructorul auto japonez nu a anunțat, însă, calendarul de producție al noului autoturism electric. Reprezentanții au anunțat, însă, la ce sumă ajunge investiția, și anume 680 milioane de euro pentru a extinde uzina sa de la Kolin. Cehia. În această uzină se produc, la momentul actual, modelele Aygo X și Yaris Hybrid. Uzina are o capacitate anuală de aproape 220.000 de vehicule. De asemenea, o investiție de până la 64 de milioane de euro va fi efectuată și de guvernul ceh, pentru fabrica de baterii.

La momentul actual, pentru circa 10% din PIB-ul Cehiei este responsaabilă industria auto. Premierul cef Petr Fiala a precizat că noile planuri de contruire a modelului electric reprezintă un pas către „păstrarea operațiunilor de producție de automobile în țară”.

În comparație cu rivalii săi de pe piața auto, contructorul nipon Toyota a adoptat o abordare mai prudentă asupra vehiculelor electrice. La începutul anului 2025, reprezentanții grupului auto anunța că atât în 2025, cât și în 2026 vor lansa vehicule electrice pentru mărcile Toyota și Lexus (divizia de lux), arată Reuters.

Autorul recomandă:

Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat

Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă

China „inundă” Asia Centrală cu mașini electrice. Una din schemele extravagante ale Beijingului este uluitoare: „Impactul va fi de lungă durată”

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

AUTO Sindicatele și investitorii de la Volkswagen îi cer directorului general să RENUNȚE la funcția de la Porsche
16:13, 02 Sep 2025
Sindicatele și investitorii de la Volkswagen îi cer directorului general să RENUNȚE la funcția de la Porsche
AUTO Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz
17:01, 01 Sep 2025
Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz
AUTO Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei
15:42, 31 Aug 2025
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei
AUTO Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control
12:29, 30 Aug 2025
Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control
FINANCIAR Toamna vine odată cu scumpirea rovinietei. CNAIR a anunțat care vor fi noile tarife, de la 1 septembrie 2025
14:52, 29 Aug 2025
Toamna vine odată cu scumpirea rovinietei. CNAIR a anunțat care vor fi noile tarife, de la 1 septembrie 2025
FINANCIAR Care vor fi noile IMPOZITE auto, de la 1 ianuarie 2026. Guvernul nu se mai bazează exclusiv pe capacitatea cilindrică, ci și pe norma de poluare
14:40, 29 Aug 2025
Care vor fi noile IMPOZITE auto, de la 1 ianuarie 2026. Guvernul nu se mai bazează exclusiv pe capacitatea cilindrică, ci și pe norma de poluare
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
ACTUALITATE O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
SPORT Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
ACTUALITATE România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
EXTERNE Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”