Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa

Reprezentanții Toyota au anunțat că au în plan să producă un model complet electric, la uzina din Cehia. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa. De altfel, reprezentanții au mai anunțat că există în plan construirea unei fabrici de baterii, în apropierea uzinei de asamblare.

Toyota va produce un model complet electric

Constructorul auto japonez nu a anunțat, însă, calendarul de producție al noului autoturism electric. Reprezentanții au anunțat, însă, la ce sumă ajunge investiția, și anume 680 milioane de euro pentru a extinde uzina sa de la Kolin. Cehia. În această uzină se produc, la momentul actual, modelele Aygo X și Yaris Hybrid. Uzina are o capacitate anuală de aproape 220.000 de vehicule. De asemenea, o investiție de până la 64 de milioane de euro va fi efectuată și de guvernul ceh, pentru fabrica de baterii.

La momentul actual, pentru circa 10% din PIB-ul Cehiei este responsaabilă industria auto. Premierul cef Petr Fiala a precizat că noile planuri de contruire a modelului electric reprezintă un pas către „păstrarea operațiunilor de producție de automobile în țară”.

În comparație cu rivalii săi de pe piața auto, contructorul nipon Toyota a adoptat o abordare mai prudentă asupra vehiculelor electrice. La începutul anului 2025, reprezentanții grupului auto anunța că atât în 2025, cât și în 2026 vor lansa vehicule electrice pentru mărcile Toyota și Lexus (divizia de lux), arată Reuters.

