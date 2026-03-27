Tabel pensii | Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte de muncă

În România, pensia se calculează pe baza numărului de puncte acumulate pe tot parcursul carierei. Acestea reflectă contribuțiile plătite la sistemul public de pensii, raportate la câștigul salarial mediu brut din fiecare an de activitate.

Ca urmare, cu cât veniturile au fost mai ridicate și perioada de contribuție mai lungă, atunci cu atât numărul total de puncte acumulate va fi mai mare .

Un stagiu de cotizare de 27 de ani are o formulă care include punctele de contributivitate (bazate pe salariu) și punctele de stabilitate (bonus pentru vechime).

Ce pensie vei primi, în funcție de meseria ta

În fiecare lună în care a lucrat, un asigurat primește un punctaj lunar, determinat prin împărțirea venitului brut realizat la salariul mediu brut din luna respectivă.

Punctajele lunare rezultate se adună pentru a obține punctajul anual, iar acestea, la rândul lor, se însumează pe întreaga perioadă de cotizare pentru a calcula punctajul total.

Astfel, valoarea finală a pensiei se stabilește prin înmulțirea punctajului total cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege.

Așadar, pensia depinde direct atât de nivelul contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active, cât și de indicatorii economici stabiliți la nivel național.

Gândul a făcut calculul pensiei pentru 45 de ani de muncă, cu carte de muncă…

Formula de calcul

Am făcut calculul estimativ pentru cele mai populare 25 de meserii România, considerând suma de 81 de lei pentru actuala Valoare a Punctului de Referință (VPR).

CALCUL

pensia = număr total puncte x VPR

pentru un stagiu de 45 de ani, primești automat puncte de stabilitate (bonus pentru vechime mare):

a) pentru anii 26-30: 5 x 0.5 = 2.5 puncte;

b) pentru anii 31-35: 5 x 0.75 = 3.75 puncte;

c) pentru anii 36-45: 10 x 1.0 = 10 puncte.

deci, total, puncte stabilitate: 16.25 puncte;

la aceste 16.25 puncte, se adaugă punctele de contributivitate, care depind de cât de mare a fost salariul față de salariul mediu brut pe economie (depinde de fiecare meserie în parte).

