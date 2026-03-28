Pensii cu 120 lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România

Din cea mai recentă prognoză realizată pe 2026 de Banca Națională a România aflăm și cât va fi inflația în acest an. Astfel, pornind din acest punct, avem calculele care ne dezvăluie și câți bani pierd pensionarii români din cauza inflației.

Din păcate, foarte mulți vârstnici vor fi afectați de creșterea inflației, iar mai jos descoperiți și categoria care primește pensii cu 120 de lei mai mici în acest an.

Ce anunț a făcut BNR

Suntem în al doilea an în care pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflației; nu s-a întâmplat asta nici în 2025, nici la 1 ianuarie 2026. Astfel, milioane de români au ajuns să piardă bani din cauza acestui lucru.

Potrivit Newsweek, care a pornit de la o pensie medie de 3.100 de lei (valoare pentru 3.600.000 de români), pensionarii au pierdut undeva la 330 de lei pentru că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2025 cu 13%. Ulterior, s-au mai pierdut încă 190 de lei pentru că nici anul acesta nu au fost indexate cu rata inflației. Și situația rămâne la fel de grea și în 2026 – pensiile nu cresc, dar inflația e tot la fel de mare. Cu alte cuvinte, deși le rămâne aceeași valoare, puterea de cumpărare a pensionarilor va scădea.

BNR a anunțat că pentru anul 2026 inflația va fi de 4%.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Calcule: cât pierzi la o inflație de 4%?

Calculul făcut a pornind de la o pensie medie de 3.100 de lei. Ținând cont de inflație, înseamnă că puterea de cumpărare a românilor se va diminuna anul acesta cu 4% din această sumă. Pensionarii vor pierde, astfel, 124 de lei în 2026.

Iată care sunt calculele pentru neindexarea pensiilor cu inflația în 2026:

  • Dacă ai o pensie de 1.281 de lei, în 2026 pierzi la pensie (prin diminuarea puterii de cumpărare) suma de 51 de lei din cauza inflației;
  • Dacă ai o pensie de 2.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 80 de lei din cauza inflației;
  • Dacă ai o pensie de 2.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 100 de lei din cauza inflației;
  • Dacă ai o pensie de 3000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 120 de lei din cauza inflației;
  • Dacă ai o pensie de 3.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 140 de lei din cauza inflației;
  • Dacă ai o pensie de 4.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 160 de lei din cauza inflației;
  • Dacă ai o pensie de 5.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 200 de lei din cauza inflației;
  • Dacă ai o pensie de 6.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 240 de lei din cauza inflației.

Așadar, dacă ai o pensie de 3000 de lei, în 2026 pierzi suma de 120 de lei din cauza inflației.

Ce ajutoare la pensie se dau în 2026?

Pe de altă parte, Guvernul Bolojan discută ca pensionarii cu venituri mici să primească în acest an un sprijin financiar cuprins între 600 și 1.000 de lei, acordat în două tranșe egale, de Paște și de Crăciun. Banii ar urma să fie împărțiți după cum urmează:

  • 1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii mai mici de 1.500 de lei;
  • 800 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei;
  • 600 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

Cum se calculează pensia?

Iată cum se fac calculele la Casa Națională de Pensii:

  • Pensia = Număr total puncte × Valoarea punctului de referință (VPR) care este 81 lei.

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, se arată la lege.

Punctajul anual este suma punctajelor pe cele 12 luni împărțit la 12. Punctajul total contributiv este suma punctajelor din anii munciți.

La punctajul contributiv se adună punctele de stabilitate:

  • 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;
  • 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;
  • 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

