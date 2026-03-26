Harta pensiilor la nivelul UE. Cine trăiește cel mai bine în Europa și unde nu ajung banii de la o lună la alta

În România, pensia medie acoperă doar aproximativ 73% din cheltuielile de trai (fără a lua în calcul chiria), arată o analiză recentă. Cu alte cuvinte, pentru mulți pensionari, veniturile lunare nu sunt suficiente nici măcar pentru necesitățile de bază, diferența fiind acoperită din economii sau sprijin familial.

La nivel european, discrepanțele sunt semnificative.

Unde se trăiește bine din pensii și unde nu

De exemplu, în statele din vestul și nordul continentului, din pensii se acoperă integral costurile de trai, ba în unele locuri chiar mai rămân bani. În schimb, în Europa de Est și în zona Balcanilor, situația este, în general, mai dificilă, potrivit unei analize citate de Euronews.

Un studiu realizat de Moorepay arată că, în 20 din cele 39 de state analizate, pensiile publice nu acoperă costurile de trai, dacă nu se ia în calcul chiria. Dacă s-ar ține cont și de chirie, numărul țărilor în care veniturile pensionarilor sunt insuficiente ar crește considerabil.

Diferențele dintre state sunt foarte mari. În fruntea clasamentului se află Luxemburg, unde pensia medie acoperă aproximativ 225% din cheltuielile de trai, adică se câștigă mai mult decât decât se cheltuie de două ori și ceva. Situații similare se regăsesc în Italia și Finlanda, unde veniturile pensionarilor depășesc cu 200% nivelul cheltuielilor. Și în Spania și Danemarca pensiile se apropie de acest prag.

În alte țări cu economii dezvoltate, precum Germania, Franța, Belgia sau Olanda, pensiile sunt suficiente pentru a acoperi confortabil cheltuielile curente. Există și o categorie intermediară: în Polonia, Cehia sau Grecia, țări în care veniturile din pensii acoperă cheltuielile, însă fără o marjă mare de siguranță.

România, la coada clasamentului

În cazul României, situația este mai puțin favorabilă, ca să nu spunem de-a dreptul disperată pentru seniorii noștri. Cu un procent de 73%, asta înseamnă că pensia medie nu reușește să acopere integral nici măcar costurile de bază ale unui trai decent. Cam în aceeași situație se regăsesc și alte state din regiune; de exemplu, în Bulgaria, Ungaria sau Croația, pensiile acoperă puțin peste 80% din cheltuieli, în timp ce în alte țări din estul Europei și Balcani procentul este și mai scăzut.

Pentru unele state din afara UE, situația este chiar de speriat. În Serbia și Turcia, veniturile pensionarilor acoperă aproximativ două treimi din necesarul unei luni. În Republica Moldova și Ucraina, pensiile nu ating nici măcar jumătate din costurile de trai, iar pe ultimul loc regăsim Georgia, unde din pensie se acoperă doar 22% din cheltuielile totale.

Specialiștii explică aceste diferențe prin nivelul de dezvoltare economică al statelor. Țările cu economii dezvoltate își permit sisteme de pensii mai generoase, în timp ce în statele mai sărace pensionarii depind și de sprijinul familiei.

