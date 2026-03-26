Categoria de pensionari din România care pot pierde ajutorul de Paște de 500 lei

Mulți români ieșiți din câmpul muncii așteaptă un sprijin din partea statului,dar ajutorul de Paște despre care se tot vorbește în aceste zile nu este pentru toată lumea. Iată ce categorie de pensionari din România poate pierde 500 de lei.
Potrivit Newsweek, sunt vizați seniorii care au și alte venituri în afara pensiei.
Pensiile pe luna aprilie se vor vira mai devreme anul acesta, dat fiind faptul că Paștele pică în data de 12, zi în care, în mod normal, primesc românii banii.
În schimb, data când se va acorda ajutorul financiar de Paște promis de autorități rămâne necunoscută, pentru că bugetul statului a fost atacat la CCR. Vestea bună, însă, e aceea că în bugetul pe 2026 s-au găsit bani și pentru ca 2,8 milioane de pensionari să primească un mic ajutor.
Statul a promis ca ajutor de Paște să vireze sume cuprinse între 300 și 500 de lei, iar o a doua tranșă ar urma să fie acordată de Crăciun.
Iată cine beneficiază de acești bani și care sunt sumele:
Așa cum am mai scris, toate casele de pensii din România vor vira banii cuveniți seniorilor mai devreme, dat fiind programarea sfintelor sărbători în ziua de 12 aprilie.
Bine de știut: acest ajutor oferit de stat nu va fi acordat și pensionarilor care au venituri și din alte surse. Aici sunt incluse și câștigurile din chirii sau veniturile obținute de artiști ori scriitori. De altfel, iată care este lista veniturilor de care se ține seama când se stabilește acest ajutor:
