Categoria de pensionari din România care pot pierde ajutorul de Paște de 500 lei

Categoria de pensionari din România care pot pierde ajutorul de Paște de 500 lei
Pensionarii care pot pierde ajutorul de Paște de 500 lei

Mulți români ieșiți din câmpul muncii așteaptă un sprijin din partea statului,dar ajutorul de Paște despre care se tot vorbește în aceste zile nu este pentru toată lumea. Iată ce categorie de pensionari din România poate pierde 500 de lei.

Potrivit Newsweek, sunt vizați seniorii care au și alte venituri în afara pensiei.

Cine beneficiază de ajutor de Paște

Pensiile pe luna aprilie se vor vira mai devreme anul acesta, dat fiind faptul că Paștele pică în data de 12, zi în care, în mod normal, primesc românii banii.

În schimb, data când se va acorda ajutorul financiar de Paște promis de autorități rămâne necunoscută, pentru că bugetul statului a fost atacat la CCR. Vestea bună, însă, e aceea că în bugetul pe 2026 s-au găsit bani și pentru ca 2,8 milioane de pensionari să primească un mic ajutor.

Statul a promis ca ajutor de Paște să vireze sume cuprinse între 300 și 500 de lei, iar o a doua tranșă ar urma să fie acordată de Crăciun.

Iată cine beneficiază de acești bani și care sunt sumele:

  • 500 de lei pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei inclusiv;
  • 400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;
  • 300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Așa cum am mai scris, toate casele de pensii din România vor vira banii cuveniți seniorilor mai devreme, dat fiind programarea sfintelor sărbători în ziua de 12 aprilie.

Cum se poate pierde acest ajutor

Bine de știut: acest ajutor oferit de stat nu va fi acordat și pensionarilor care au venituri și din alte surse. Aici sunt incluse și câștigurile din chirii sau veniturile obținute de artiști ori scriitori. De altfel, iată care este lista veniturilor de care se ține seama când se stabilește acest ajutor:

  • venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
  • cele din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
  • cele din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;
  • cele din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza OUG nr. 6/2009;
  • cele din activități independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015);
  • cele din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Codul scal;
  • cele din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Codul fiscal;
  • cele din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal;
  • cele din investiții, definite conform art. 91 din Codul fiscal;
  • cele din premii și jocuri de noroc, definite la art. 108 din Codul fiscal;
  • cele din alte surse, definite conform art. 114 și 117 din Codul fiscal.

