10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027

Sunt vești importante pentru pensionarii români. Începând cu data de 1 ianuarie 2027, circa 4.600.000 de pensionari vor primi 10% în plus la pensie. Florin Manole, Ministrul Muncii, a făcut o serie de declarații recent și le-a transmis acestora că vor primi bani în plus la pensie.

Peste doar 9 luni, pensiile românilor ar putea să cunoască o creștere cu zece procente, potrivit declarațiilor lui Florin Manole, Ministrul Muncii. În acest sens, începând cu data de 1 ianuarie 2027, circa 4.600.000 de pensionari români ar putea să aibă parte de o majorare a pensiilor lunare, în condițiile în care în 2025 și 2026 indexările au fost înghețate.

Bani în plus la pensie

Pe de altă parte, procentul exact al majorării acestor pensii va fi stabilit spre finalul acestui an, susține Florin Manole. După aprobarea bugetului, pensionarii români vor afla câți bani vor primi în plus la pensie.

De asemenea, există în vedere și eventuala eliminare a CASS în cazul pensiilor care trec de pragul de 3.000 de lei.

„Guvernul Bolojan a înghețat creșterea pensiilor. Acest lucru nu se mai poate prelungi, iar de la 1 ianuarie 2027 pensiile trebuie indexate, fără nicio discuție.

Vom încerca să avem un procent mai crescut al indexării, dar nu am vorbit. Abia a trecut bugetul pe 2026. Discuția va trebui să aibă loc spre finalul lui 2026. Când zic că va trebui să aibă loc, mă refer la «cât», nu la «dacă»”, a mai spus Florin Manole la România TV.

Ce înseamnă majorarea de 10%

Majorările pensiilor ar putea fi între 128 și 700 de lei, în funcție de sumele încasate de seniori. De pildă, o majorare cu 10% a pensiei de 1.281 de lei înseamnă adăugarea sumei de 128 de lei. În total, pensia ar putea fi de 1.409 lei.

La o pensie de 2.000 de lei se vor adăuga 200 de lei, ceea ce va rezulta un total de 2.200 de lei. În cazul pensiei de 2.500 de lei se vor adăuga 250 de lei, ceea ce va însemna un total de 2.750 de lei.

La o pensie de 3.000 de lei, majorarea va fi cu 300 de lei, ceea ce va însemna un total de 3.300 de lei. Pensia de 3.500 de lei poate fi majorată cu 350 de lei, ceea ce va rezulta o sumă totală de 3.850 de lei. La o pensie de 4.000 de lei, majorarea ar putea fi cu 400 de lei. În total, ar însemna 4.400 de lei.

La o pensie de 5.000 de lei, majorarea ar fi cu 500 de lei, ceea ce ar însemna un total de 5.500 de lei. Cei care încasează o pensie de 6.000 de lei ar putea primi în plus 600 de lei. În cazul celor care încasează o pensie de 7.000 de lei, suma adăugată ar fi de 700 de lei, arată Newsweek.ro.

