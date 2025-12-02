Prima pagină » Economic » România în cărți pentru o nouă mare fabrică auto. Gigantul din China caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini anual

02 dec. 2025, 13:14, Economic
Great Wall Motors, una dintre cele mai vechi și importante companii auto din China, care are deja la activ o încercare ratată de a intra pe piața din Europa, revine cu un nou plan, care include și o fabrică de mașini în regiune. România este pe lista scurtă a acestei investiții majore, având deja o fabrică de componente locală, la Timișoara. 

Șefii companiei susțin că n-au decis încă locul unde vor produce mașinile, dar GWM a făcut deja primul pas în România, în acest an, scrie Profit.ro.

Bulgaria, Ungaria și Slovacia au șanse mari să fie alese

Chinezii de la Great Wall Motors (GWM) și-au propus ca până în 2029 să inaugureze o fabrică de autovehicule funcțională într-una dintre țările europene. Își doresc o capacitatea de 300.000 de mașini pe an, arată declarațiile șefilor acestei companii, dar mai rămâne de ales țara în care va fi construită fabrica ce va produce aceste autovehicule. Până acum, mai multe țări au fost evitate de chinezi, din cauza recomandărilor guvernului de la Beijing.

Până acum, Germania a fost țara cea mai evitată de chinezi, din cauza costurilor. Turcia a fost preferată din mai multe considerente, inclusiv poziția ideală între Europa și Asia și pentru uniunea vamală pe care o are cu UE. În Europa de Est, GWM a mai avut o fabrică în Bulgaria, în trecut, însă nu a reușit să pună în valoare costurile foarte mici din țara vecină. Nu este exclusă o revenire a companiei aici. În egală măsură zr putea alege, la fel ca BYD, Ungaria, care vine cu echilibrul ideal între costuri și poziționare. Și Slovacia are un istoric notabil din punct de vedere al industriei auto, aici fiind prezente mai multe mărci auto cu uzine proprii.

Atuul României – chinezii au deschis prima unitate locală în 2025, la Timișoara

În acest context, România poate totuși spera să fie o opțiune pentru o investiție de o asemenea anvergură, mai ales că, după intrarea în Schengen și creșterea rețelei de autostrăzi, a depășit cele mai mari probleme reclamate anterior de potențialii investitori. Deja GWM a făcut primul pas în România în acest an, odată cu crearea primei sale unități locale, cu sediul în Timișoara. Inițial, înființarea unei unități cu activități principale de producție din România părea o activitate minoră, fiind realizată în colaborare cu producătorul de corpuri de iluminat Elba.

Great Wall Motors

Investiția realizată prin intermediul GWM Netherland Investment Holding BV are ca obiect principal de activitate „Fabricarea de echipamente electrice de iluminat”. Ulterior, GWM a mărit miza, demarând o investiție de 3 milioane de euro, pentru componente din aluminiu destinate industriei auto. Investitorii chinezi au transmis că intenționează ca, în faza a doua a investiției, să-și majoreze investiția.

Compania de componente a GWM care își va deschide unitatea de producție din Timișoara este specializată în producția de lumini și module de comandă a luminilor, sisteme termice pentru motor și pentru alte sisteme ale mașinilor, sisteme electrice de transmisie și control și sisteme inteligente de conducere, de interfață cu utilizatorul.

Schimbări majore în strategia GWM

Potrivit lui Xiangjung Meng, președintele activităților din Europa ale GWM, compania urmărește evoluția altor producători chinezi în Europa. În 2024, GWM și-a schimbat strategia privind Europa și a închis unitatea care coordona activitatea europeană din Munchen, concediind 100 de persoane. Atunci, chinezii au motivat că decizia anterioară de centralizare a activităților europene nu mai este de actualitate, toată activitatea de coordonare pentru piețele externe fiind preluată Great Wall International Trade Company Limited. GWM a subliniat însă că „Europa rămâne o piață prioritară de dezvoltare”.

Luna trecută, GWM a anunțat că intenționează să lanseze 7 modele noi în Europa, începând cu 2026. De notat că GWM nu se concentrează pe propulsiile electrice ca alte mărci chinezești, deși deține propriile modele. Compania este fidelă motoarelor cu combustie și în acest sens încearcă să-și mențină un portofoliu multi-energie.

Cele mai noi