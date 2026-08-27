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Mesaj selectiv din partea lui Lukașenko pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Îi felicită pe moldoveni, dar nu și pe Maia Sandu

Mesaj selectiv din partea lui Lukașenko pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Îi felicită pe moldoveni, dar nu și pe Maia Sandu
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Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a transmis joi un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării.

La fel ca în anii precedenți, Lukașenko a evitat să transmită felicitări oficiale președintei Maia Sandu sau guvernului pro-european de la Chișinău, iar mesajul său a fost îndreptat strict către „poporul Republicii Moldova”. Liderul din Belarus a menționat, ca de obicei, că în ciuda conjuncturii politice dificile și a tensiunilor internaționale, legăturile de prietenie și respect reciproc dintre belaruși și moldoveni trebuie să rămână intacte. De asemenea, mesajul lui Lukașenko încearcă să apeleze la o memorie istorică comună.

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„Această sărbătoare întruchipează alegerea suverană a poporului moldovenesc, simbolizând aspirațiile sale pentru un viitor liber și demn, precum și păstrarea culturii și tradițiilor sale unice”, a transmis președintele Belarusului.

„Suntem uniți de un destin istoric comun și de memoria eroismului părinților și bunicilor noștri care au luptat umăr la umăr pe fronturile Marelui Război Patriotic”.

„Sunt convins că, în ciuda situației internaționale tensionate, experiența cooperării reciproc avantajoase acumulată de-a lungul a trei decenii va servi drept bază pentru restabilirea unui dialog constructiv deplin, care să răspundă intereselor țărilor noastre”, a subliniat Aleksandr Lukașenko.

Această felicitare vine într-un moment în care Chișinăul este angajat ferm în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Belarusul rămâne un aliat politic și militar de nădejde al Rusiei. Cu doar câteva luni în urmă, în mai, Lukașenko a declarat public că este „îngrijorat” de o eventuală unire a Republicii Moldova cu România.

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