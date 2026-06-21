Salarii de până la 3.000 de euro în această destinație turistică din Europa. Angajatorii caută 2.600 de lucrători

Muntenegru, una din destinațiile de vacanță din Europa cu mare priză la turiști, caută angajați sezonieri pentru sectorul hotelier.

Potrivit datelor prezentate de instituțiile locale, 302 angajatori din Muntenegru au raportat un necesar total de 2.664 de lucrători sezonieri.

Cele mai căutate meserii sunt ospătar, cameristă, ajutor de bucătar și bucătar, scrie blic.

Cele mai multe locuri de muncă sunt concentrate în zonele de litoral, unde cererea de personal este mult mai mare decât oferta disponibilă.

În regiunile Herceg Novi, Tivat și Kotor este nevoie de 1.070 de persoane, iar în zona Bar, Budva și Ulcinj aproape 950 de angajați.

Aceste regiuni însumează peste 75% din necesarul total de personal sezonier.

Ce salarii oferă sectorul Horeca din Muntenegru

Salariile oferite variază între 700 și 3.000 de euro net lunar, de regulă cu cazare și masă incluse.

Din păcate, din 1.307 persoane care și-au exprimat intenția de a lucra sezonier, doar 470 au acceptat ofertele primite, potrivit datelor Serviciului pentru Ocuparea Forței de Muncă din Muntenegru.

Potrivit profesorului de economie și turism Ivo Zupanovic, sectorul turistic din Muntenegru depinde tot mai mult de forța de muncă din afara țării.

Cei mai mulți lucrători sezonieri străini provin din Serbia, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.

În ultimii ani au fost emise peste 25.500 de permise de muncă și ședere temporară, iar de la începutul lui 2026 aproape 11.300.

În privința muncii sezoniere, autoritățile au eliberat anul trecut peste 2.150 de permise, iar anul acesta aproape 500.

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